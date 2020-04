Chorí so zdravými majú spoločné sociálne zariadenia, píšu ľudia zo štátnych karantén

Premiér má vraj informáciu, že si v karanténe ľudia robia žúrky.

8. apr 2020 o 19:09 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Prišli zo zahraničia, a tak musia ísť do karantény v niektorom zo štátnych zariadení. Keď ich otestujú, ľudí, ktorí sú nakazení novým koronavírusom, vraj len presunú do vedľajšej izby. A so zdravými z vedľajšej miestnosti v rovnakej bunke majú naďalej spoločné sociálne zariadenia.

Tento scenár sa podľa viacerých ľudí, ktorí sú v štátnej karanténe, opakuje v zariadeniach ministerstva vnútra po celom Slovensku. Stačí si prečítať ich statusy v skupine Ľudia v karanténe ministerstva vnútra na facebooku. Skupina má takmer dvetisíc členov.

Ľudia, ktorí sú takto vystavení riziku nákazy, sa proti miešaniu búria. Úrady im však tvrdia, že nemajú priestory na to, aby oddeľovali chorých a zdravých.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) navyše tvrdí, že viacerí ľudia si v karanténe robia spoločné "žúrky" a za miešanie si tak môžu sami. Prisľúbil však, že sa na problém pozrie.

Ministerstvo vnútra, pod ktoré karanténne zariadenia patria, tvrdí, že to, čo ľudia opisujú, nie je pravda.

Strach a zlosť

Zuzana Vaňugová je v karanténnom zariadení ministerstva v Gabčíkove. Keď tam prišla, dostala sa do izby s ďalšími troma dievčatami. V utorok ich všetky otestovali.

"Dve z toho boli negatívne, dve pozitívne," spomína si. "My dve negatívne sme sa presunuli do inej izby, ale stále máme spoločné sociálne priestory s nakazenými," opisuje pre denník SME. "Stále sa stretávame, chytáme tie isté kľučky."