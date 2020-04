Mimoparlamentné strany kritizujú opatrenia počas Veľkej noci

Progresívne Slovensko hovorí o nezmyselných papierových dotazníkoch.

8. apr 2020 o 17:43 TASR

Koronavírus na Slovensku: Kontrolné stanovište Polície SR na bratislavských Zlatých pieskoch v smere do Ivanky pri Dunaji. (Zdroj: SITA )

BRATISLAVA. Predstavitelia mimoparlamentných strán kritizujú opatrenia, ktoré prijala vláda pre šírenie nového koronavírusu na obdobie veľkonočných sviatkov.

Michal Truban z Progresívneho Slovenska hovorí v súvislosti s opatreniami o "nezmyselných papierových dotazníkoch" a "rozporuplných pokynoch".

"Chápem, že vláda chce razantne obmedziť šírenie vírusu cez Veľkú noc. No tieto nepremyslené opatrenia nič nedosiahli a riskuje stratu dôvery a trpezlivosti ľudí," myslí si. Zbytočnému riziku sú podľa neho takto vystavení aj príslušníci bezpečnostných zložiek. Ľudí vyzval na ohľaduplnosť a používanie ochranných prostriedkov.

SNS vyzýva koalíciu, aby bezodkladne riešila vážnu situáciu. "Prijať opatrenia o obmedzení pohybu v rozsahu, ako to neurobil ani jeden štát v Európe, je prejavom demonštrácie moci, a nie zodpovednosti. Prosíme vás, bezodkladne zrušte kontroly na cestách ešte dnes, a to v celom rozsahu," apeluje strana v stanovisku.

Predseda strany Dobrá voľba Tomáš Drucker na sociálnej sieti skonštatoval, že premiér Igor Matovič paralyzoval zásobovanie. Hovorí tiež, že premiér síce nezakázal ľuďom ísť do práce, ale mnohí lekári, sestričky, predavačky do nej neprišli, "lebo ich nechal čakať na cestách v kolónach, a tak ich vlastne do práce nepustil".

"Osobitne mi je ľúto Richarda Sulíka (SaS), ktorému už asi dochádza trpezlivosť a mal by s niektorými kolegami z koalície konečne krotiť nekompetentné náhodné myšlienky svojho premiéra," uviedol.

Voľný pohyb osôb je od 8. do 13. apríla na Slovensku obmedzený. Zakázané je aj uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Rozhodla o tom vláda v rámci rozšírenia opatrení počas núdzového stavu.

Obmedzenie má zabrániť masovému navštevovaniu sa počas veľkonočných sviatkov, a tým riziku zvrátenia doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie šírenia nového koronavírusu na Slovensku.