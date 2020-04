Vojenská nemocnica v Ružomberku začala s testovaním vzoriek

Nemocnica je už schopná prijať niekoľko desiatok ťažkých prípadov.

8. apr 2020 o 18:52 TASR

Načítavám video... https://cdn.jwplayer.com/players/9ICsSgmp.html

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

RUŽOMBEROK. Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku začala s testovaním vzoriek na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Po stredajšej návšteve nemocnice to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) s tým, že aktuálne dokážu otestovať približne 60 pacientov denne.

K testovaniu vzoriek sa podľa šéfa rezortu obrany postupne pridá aj Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR v zariadení v Ondrašovej, kde budú testovať 50 až 60 ľudí každý deň. Celkovo rezort zabezpečí viac ako sto testovaní denne, povedal Naď.

Minister obrany počas návštevy skontroloval aj pripravenosť ÚVN na fungovanie v stave červenej nemocnice.

"Nebuďme prílišní optimisti, aj keď sa možno miestami zdá, že čísla sú relatívne dobré, až také dobré nie sú. Ako ozbrojené sily, rezort obrany, musíme byť pripravení aj na to najhoršie. Preto sme v Ružomberku zrealizovali viacero opatrení, ktoré postupne nabiehajú. Už dnes sme v ÚVN pripravení akceptovať niekoľko desiatok ťažkých prípadov," skonštatoval.

Vo vojenskej nemocnici bolo podľa ministra doposiaľ 18 pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19. "Viacerí sa už vrátili domov, niektorí sú v tomto momente na ventilácii, sú to ťažké prípady. Keď príde k najhoršiemu, celá nemocnica prejde do červeného módu, to znamená, že postupne tu budú už len pacienti, ktorí sú chorí na COVID-19. V tom čase budeme môcť poskytnúť vyše 60 pacientom kompletnú starostlivosť vrátane ventilácie," konkretizoval šéf rezortu obrany s tým, že celkovo bude v nemocnici môcť byť hospitalizovaných až okolo 250 pacientov.

Súčasťou opatrení vojenskej nemocnice bola podľa hovorkyne ministerstva obrany Martiny Kovaľ Kakaščíkovej aj reprofilizácia 184 lôžok, teda viac ako tretina lôžkovej kapacity pre pacientov s novým koronavírusom. V týchto dňoch zároveň rekonštruujú budovu bývalej polikliniky na Považskej ulici, ktorá bude slúžiť ako pavilón pre pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19. "Ústredná vojenská nemocnica tiež objednala štyri transportné biovaky, ktoré budú v prípade potreby slúžiť na prepravu pacientov z tohto pavilónu na iné pracoviská v rámci nemocnice," doplnila hovorkyňa.