Tlmočníčka: O posunku, ako ukázať Matoviča, rozhodli lajky

Barbara Randušková tlmočí nepočujúcim premiérove tlačovky.

9. apr 2020 o 11:28 Daniela Hajčáková

Barbaru Randuškovú vídať často po boku premiéra Igora Matoviča. Pre nepočujúcich tlmočí jeho tlačové konferencie počas epidémie koronavírusu do posunkového jazyka.

Je z Bratislavy, študovala psychológiu na Univerzite Komenského a neskôr na Regent's University v Londýne, posunkový jazyk sa začala učiť pred ôsmimi rokmi, hoci nikto z jej rodiny nie je nepočujúci.

V rozhovore vysvetľuje, ako vznikajú nové posunky na slová, ktoré sa doposiaľ nepoužívali, aj ako vznikne posunok na pomenovanie politika. Na tlačovkách je výhradne v čiernom, aby vynikli jej ruky, na tvári nosí namiesto rúška priehľadný štít, aby nepočujúci videli jej mimiku a mohli jej odčítať z pier.

Barbara Randušková (28) študovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave,

3,5 roka žila v Londýne, študovala tam na Regent's University London,

v roku 2012 sa začala učiť posunkový jazyk,

začala najskôr s tlmočením pre občianske združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, teraz tlmočí tlačovky premiéra Igora Matoviča.

Odkedy sa začal šíriť nový koronavírus, ľudia vás takmer denne vidia v priamom prenose na tlačovkách premiéra Igora Matoviča, ako tlmočíte jeho slová. Je to pre vás veľká zmena?

Je to hektické. Po prvý raz podávam informácie takto v živom prenose a nestáva sa často, že by sme sa my tlmočníci objavovali po boku najvyšších štátnych predstaviteľov.

V čase koronavírusu sme prakticky v neustálej pohotovosti pre Úrad vlády a program sa niekedy naozaj mení každú chvíľu. Vnímam však aj o to, že si nás ľudia teraz viac všímajú a posunkový jazyk sa dostáva do povedomia verejnosti. A úžasná zmena je, že nepočujúci majú okamžite prístup k aktuálnym informáciám.

V prvom rade je to pre mňa obrovská zodpovednosť. Tlmočíme nepočujúcim dôležité informácie, ktoré sú v súčasnosti aj otázkou života a smrti. To, že sa objavujeme v priamych prenosoch v televízii a na sociálnych sieťach, je na jednej strane stres, ale vnímam to profesionálne, ako svoju prácu.

Tlačovky sa teraz zvolávajú často z hodiny na hodinu. Ako fungujete?

Rýchlo. V stredu sa mi napríklad stalo, že pre dopravné kolóny som neplánovane musela narýchlo zastúpiť kolegu. O 8.45 h. som sa dozvedela, že mám byť o 9.20 h. na Úrade vlády.

Ako jediná z našej štvorice tlmočníkov žijem priamo v Bratislave, kolegovia sú z Trnavy a Nitry, takže na tlačovky, ktoré sa zvolajú na poslednú chvíľu, utekám ja. Preto možno majú ľudia dojem, že som tam najčastejšie. Bežne to však funguje tak, že máme rozpis, striedame sa po dňoch a už večer vieme, čo nás čaká na druhý deň. Situácia sa však mení aj počas dňa.

Ako sa vám tlmočí premiér Matovič?