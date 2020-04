V prípade nekontrolovaného prenosu sa budú karantenizovať celé oblasti, vyhlásil Krajčí

Minister chce pandémiu využiť na urýchlenie reforiem.

9. apr 2020 o 11:42 SITA

BRATISLAVA. Ak hlavný hygienik SR Ján Mikas potvrdí nekontrolovaný prenos ochorenia COVID-19, budú sa karantenizovať celé oblasti.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí to uviedol pred rokovaním vlády s tým, že nezáleží na tom, či to budú marginalizované komunity, alebo nie.

"Do karantény pôjdu celé oblasti, kdekoľvek na Slovensku sa budú nachádzať," konštatoval Krajčí.

Situáciu s pandémiou chce minister využiť na to, aby sa urýchlili reformy. Ako príklad uviedol telefonický kontakt pacientov s lekárom. Takýto spôsob by sa podľa neho mohol do budúcnosti využívať aj v štandardnej starostlivosti.

Dodal, že dôležitá je aj reforma nemocničnej siete a verí, že sa zrealizuje najskôr, ako sa bude dať.

Šéf rezortu zdravotníctva tiež uviedol, že celá nemocnica v Ružomberku bude červenou zónou, momentálne to však podľa neho nie je potrebné.

Každá nemocnica je momentálne inštruovaná a mala by pristupovať formou tiráže ku každému pacientovi.

Čisto červenými zónami sú zatiaľ infekčné pavilóny pri veľkých nemocniciach, Košice majú celú časť nemocnice vyčlenenú ako červenú.