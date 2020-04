Platnosť občianskych preukazov, ktorá sa mala končiť počas pandémie, sa predlžuje

Podobné predĺženie sa vzťahuje napríklad aj na doklady o zdravotnej spôsobilosti.

10. apr 2020 o 12:42 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Platnosť občianskych preukazov, ktorá sa mala skončiť v čase krízovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19, sa predlžuje.

Vyplýva to zo súboru zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré tento týždeň vstúpili do účinnosti.

Súvisiaci článok Autoškola neprepadne, platnosť dokladov predĺžia (26 odpovedí) Čítajte

Ak platnosť občianskeho preukazu uplynula v období od 9. apríla do 30. apríla, predlžuje sa až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, ak sa končí v máji, o dva mesiace od odvolania. Preukazy s končiacou sa platnosťou v júni platia až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie a júlové platia až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania.

Podobné predĺženie lehôt sa vzťahuje napríklad aj na platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky na žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia, dokladu o zdravotnej spôsobilosti, dokladu o psychickej spôsobilosti, vodičského preukazu vrátane jeho platnosti pre skupinu vodičského oprávnenia, tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a dokladu vydaného k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom. Výnimkou je prvý bod, platnosť sa predlžuje do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie už v prípade dokladov, ktorým sa skončila platnosť v čase odo dňa vyhlásenia krízovej situácie do konca apríla.

Vydávanie občianskych preukazov a dokladov sa môže obmedziť v nevyhnutnom rozsahu počas trvania krízového stavu. Doručenie občianskeho preukazu na adresu v SR je bezplatné.

Ako krízovú situáciu označuje zákon vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19.