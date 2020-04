Najviac pozitívnych osôb na Slovensku je vo veku od 30 do 44 rokov

Z celkového počtu je 425 mužov a 410 žien.

14. apr 2020 o 14:42 TASR

BRATISLAVA. Najviac pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 na Slovensku je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov. Ide o 246 osôb.

TASR o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Za touto vekovou kategóriou nasledujú ľudia vo veku od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 221. Vo vekovej kategórii od 45 do 59 je to 171 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 152 osôb.

Najmenej je detí do 14 rokov, celkovo ide o 42. V troch prípadoch vek osôb s pozitívnym výsledkom na nový koronavírus nie je uvedený.

Celkovo je na Slovensku vo vekovej kategórii nad 65 rokov podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií pozitívnych 101 osôb. Najviac ich je v okrese Pezinok.

Podľa rezortu zdravotníctva ide k utorku o 29 žien a desať mužov. Nasleduje okres Bratislava, kde evidujú 13 žien a deväť mužov vo veku nad 65 rokov.

Z celkového počtu pondelkových (13. 4.) 1302 testov štátne laboratóriá urobili 1059 testov, zachytili 65 pozitívnych osôb. Súkromné laboratóriá urobili 243 testov, jeden bol pozitívny.

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 eviduje Bratislavský kraj s 264 pozitívnymi prípadmi.

Nasledujú Košický kraj so 106 prípadmi, Prešovský kraj so 101 prípadmi, Žilinský kraj s 95 prípadmi, Trenčiansky kraj s 92 prípadmi, Trnavský kraj so 66 prípadmi, Banskobystrický kraj so 61 prípadmi. Posledný je Nitriansky kraj s 50 pozitívnymi prípadmi.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 425 mužov a 410 žien.