Ako dopadol šesťdňový zákaz vychádzania? Štát údaje nemá, nehodovosť však klesla

Efekt opatrení sa podľa premiéra Matoviča prejaví asi o dva týždne.

15. apr 2020 o 20:52 Peter Kováč

BRATISLAVA. Malo to byť šesť dní, počas ktorých by sa ľudia takmer nepohli z domu. Napriek tomu, že to tak počas Veľkej noci celkom nebolo, polícia si pochvaľuje, ako ľudia dodržiavali obmedzenie voľného pohybu.

Odvoláva sa na štatistiky nehodovosti či na kontroly, ktoré robila na hraniciach okresov. Od Zeleného štvrtka do Veľkonočného pondelka vrátane zaznamenala iba približne polovicu havárií v porovnaní s rovnakým obdobím vlani.