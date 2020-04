Mimovládky žiadajú lepšiu komunikáciu s krízovým manažmentom vlády

Je potrebná väčšia previazanosť krízových štábov, konštatujú mimovládky.

17. apr 2020 o 13:37 (aktualizované 17. apr 2020 o 13:41) SITA, TASR

BRATISLAVA. Medzi krízovým manažmentom vlády Slovenskej republiky a pomáhajúcimi organizáciami z neštátnej sféry je urgentne potrebná lepšia komunikácia.

Konštatuje to Komora mimovládnych neziskových organizácií (MNO) pri Rade vlády pre MNO vo vyhlásení, ktoré podpísali zástupcovia platforiem MNO, členovia Komory MNO a členovia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Podľa nich je takisto potrebná väčšia previazanosť ústredných, regionálnych a miestnych krízových štábov. Agentúru SITA o tom Informoval predseda Komory MNO Marcel Zajac.

Nie zasahovanie, ale snaha pomôcť

Miestom, kde sa budú stretávať informácie o dianí vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám, má byť podľa komory Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

„Uvítame, ak sa krízový manažment vlády rozhodne vnímať odporúčania zúčastnených strán z tohto miesta nie ako neoprávnené zasahovanie do jeho kompetencií, ale ako snahu pomôcť efektívne a adresne. Expertízu a celkovú znalosť aktuálnych možností a práce celého občianskeho sektora ponúka verejnej správe aj Koordinačný krízový štáb neziskového sektora, ktorý vznikol pri Komore MNO,“ konštatujú signatári vo vyhlásení.



Pripomínajú, že od začiatku šírenia sa koronavírusu po Slovensku, robia mimovládne neziskové organizácie spolu so stovkami dobrovoľníkov všetko pre to, aby boli pripravené rýchlo reagovať a zabezpečiť ľuďom v núdzi materiálnu aj inú pomoc.

„Mobilizujú nových dobrovoľníkov, koordinujú činnosť s ďalšími organizáciami, preukazujú veľkú mieru spolupráce, vymieňajú si skúsenosti a zdieľajú zdroje a kapacity. Ich možnosti i záber nie sú neobmedzené, napriek tomu ich úsilie je veľké a prínos pre spoločnosť dôležitý,“ podotkli vo vyhlásení.

Pomáhajú v teréne a poznajú riziká

Ako dodávajú, viaceré z nich dlhodobo pôsobia vo vylúčených rómskych komunitách, poskytujú pomoc priamo v teréne, poznajú riziká spojené s komunitnou prácou a humanitárnou činnosťou.

Iné organizácie, zamerané na ochranu ľudských práv, dohliadajú na to, aby neboli porušované práva ľudí z pohľadu diskriminácie na základe farby pleti, v prístupe k informáciám či k zdravotnej starostlivosti.



„Vytrvalo ponúkame pomoc mimovládnych organizácií štátu. Napriek prirodzeným obmedzeniam máme k dispozícii efektívne riešenia, založené na rokoch skúseností a práce priamo v teréne, práci s dobrovoľníkmi, ktoré môžu pomôcť zachraňovať životy. Musíme ako spoločnosť a jej inštitúcie - štátne, súkromné i neziskové - v dnešnej situácii držať spolu aj napriek tomu, že sme v niečom odlišní a nie vždy spolu súhlasíme,“ konštatovali signatári.

Potrebu koordinovanosti a informovanosti priamo z miest, na ktorých štát, samosprávy i mimovládne organizácie pomáhajú, zvýraznili i minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) a minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) počas piatkového výjazdového pracovného programu na východnom Slovensku, v rámci ktorého navštívili aj jednu z lokalít, obývanú marginalizovanou rómskou komunitou.