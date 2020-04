Slovensko pri repatriácii pomáha aj iným krajinám Únie

Na Slovensko sa vrátilo 3 723 občanov.

20. apr 2020 o 12:32 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensko sa k dnešnému dňu vrátilo zo zahraničia 3 723 ľudí. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí (MZV). SR zároveň pri repatriácii pomáha aj iným členským krajinám Európskej únie (EÚ) a rezort diplomacie zdôrazňuje, že táto pomoc je vzájomná. Vďaka nej sa na Slovensko vrátilo 550 repatriantov.

Repatriácia Slovákov zo zahraničia sa stala jednou z kľúčových úloh MZV. „Takmer každý z 91 zastupiteľských úradov SR v zahraničí bol zapojený do procesu repatriácie a na Slovensko sa tak aj vďaka pomoci rezortu diplomacie k dnešnému dňu (20. apríla 2020, pozn. SITA) vrátilo 3 723 našich občanov,“ informuje tlačový odbor. Štátny tajomník MZV Martin Klus (SaS) vysvetlil, že rezort na to využíva všetky dostupné prostriedky, ako sú autobusy, komerčné lety a v spolupráci s ministerstvom vnútra zapojili aj národnú letku a svoje prepravné kapacity im ponúklo aj ministerstvo obrany.

Súčasťou snahy ministerstva je však aj spolupráca s partnerskými krajinami v rámci EÚ. „Viac ako 550 Slovákov a Sloveniek sa mohlo vrátiť domov práve vďaka pomoci Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Nemecka, Slovinska, Poľska, Francúzska, Holandska, Španielska či Veľkej Británie,“ informuje tlačový odbor s tým, že aj Slovensko pomáha iným členský krajinám EÚ.

Rezort vysvetľuje, že keď posiela autobus pre Slovákov, ktorých chce repatriovať, osloví vždy aj krajinu, do ktorej autobus smeruje, „Aby nešiel autobus do Francúzska prázdny, tak sme voľné kapacity ponúkli partnerom. Do Paríža sa tak vrátilo 14 Francúzov. Takýmto spôsobom sme pomohli Európanom napríklad do Veľkej Británie, kde sa vrátilo 14 Britov, do Štokholmu cestovalo aj 40 občanov Švédska, do Ríma odcestovalo 27 občanov Talianska alebo do Francúzska kde pocestovalo 6 občanov Belgicka, 70 Francúzov a 10 Portugalčanov,“ vysvetľuje svoj postup ministerstvo.

Slovensko ponúka voľné miesta aj v lietadlách, ktoré smerujú za repatriantmi. „Uskutočnené lety do Dublinu, Osla, Helsínk, na Kanárske ostrovy, do Washingtonu a Londýna sú toho dôkazom,“ povedal Klus a dodal, že ďalšími plánovanými destináciami sú Maroko a Tunis, kde Slovensko vyzdvihne Čechov a občanov iných krajín EÚ. Podľa tajomníka však netreba zabúdať na úlohu EÚ, ktorá sa na realizácii týchto letov podieľa nielen finančným príspevkom, ale aj koordináciou pri preprave európskych občanov.