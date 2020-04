Ako Slovensko začne uvoľňovať ekonomiku počas pandémie

Vláda predstavila štyri fázy návratu k normálnemu životu.

20. apr 2020 o 19:28 Michal Katuška

BRATISLAVA. Od stredy by mohli byť otvorené všetky obchody a prevádzky s predajnou plochou do 300 štvorcových metrov. Otvorené by mali byť aj reštaurácie a krčmy s výdajom cez okienko.

Zelenú môžu dostať aj športoviská pod holým nebom. Ubytovne budú môcť otvoriť, ale len na dlhodobé bývanie, nie rekreáciu a bez reštaurácií. Otvorené majú byť tiež trhoviská a predajne automobilov vrátane autobazárov.

Uvoľňovanie pravidiel, ktoré vláda zaviedla na obmedzenie šírenia nového koronavírusu, pripravilo poradné konzílium premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktoré vedie bývalá ministerka zdravotníctva za Smer Andrea Kalavská.

Plán uvoľňovania musí ešte schváliť Ústredný krízový štáb, zasadnúť má v utorok.

Upraviť sa zároveň má aj čas vyhradený na nákupy ľudí nad 65 rokov. Od stredy má byť denne vyhradený od deviatej ráno len do jedenástej.

Plán na návrat k normálnemu životu rozdelilo poradné konzílium premiéra do štyroch fáz. Od stredy sa má zaviesť prvá z nich.

"Ak by sme uvoľňovali všetko naraz, mohlo by sa nám to vymknúť z rúk," vysvetlil Matovič.

Ďalšie fázy počítajú s otváraním krátkodobých ubytovaní, turistických atrakcií v exteriéri, taxi služieb, neskôr aj s väčšími obchodmi a knižnicami a až nakoniec s povolením verejných a kultúrnych podujatí. Zavádzané môžu byť s dvojtýždňovými odstupmi, ale aj neskôr.

Hygienické opatrenia ako nosenie rúšok, dvojmetrové odstupy, dezinfekcia rúk a obmedzený počet ľudí v predajniach zostávajú v platnosti.

Štyri fázy otvárania. (zdroj: SME/Úrad vlády)

Koronavírus ovplyvňuje otváranie ekomiky

"Intervaly budú trvať dva týždne. Keď sa lehota bude blížiť, opäť zasadne konzílium a prehodnotí situáciu, či sa môže ďalej uvoľňovať, alebo sa treba vrátiť o krok späť,“ povedal hlavný hygienik Ján Mikas.

Udržiavať medzi fázami uvoľňovania aspoň dvojtýždňové odstupy odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia. Vlády tak získajú čas, aby posúdili, či uvoľnenie nespôsobuje nárast chorých na Covid-19.

K uvoľňovaniu na Slovensku možno podľa Mikasa pristupovať, ak bude na Slovensku denne pribúdať toľko ľudí pozitívne testovaných na koronavírus ako doteraz.

Uvoľňovať opatrenia chce premiér napriek tomu, že Slovensko čelí práve nárastu chorých na Covid-19 v rómskych osadách, v domovoch sociálnych služieb a otázny je stále vplyv veľkonočných sviatkov. Tieto čísla nebudú mať na harmonogram podľa Matoviča vplyv, ak sa nákaza nerozšíri do bežnej populácie.

Uvoľnenie opatrení označil premiér Matovič za obchod s ľuďmi. Plán uvoľňovania má byť odmenou za dodržiavanie obmedzení.

Otvorenia aspoň menších obchodov a exteriérových športovísk sa už týždne dožaduje vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Na pláne, ktorý predstavil Matovič, sa však nepodieľal.

"Takto to robia rozumné krajiny," napísal o detailnom zozname opatrení Českej republiky na facebooku len niekoľko minút pred tlačovou konferenciou premiéra Matoviča a jeho poradného konzília epidemiologických expertov. "Verím, že aj my sa k nim čoskoro zaradíme a pekne zarúškovaní a ochránení postavíme našu ekonomiku na nohy," dodal Sulík.

Ako počas pandémie otvárajú ekonomiku iní

Rakúsko zverejnilo svoj plán uvoľňovania pred Veľkou nocou. V krajine sú už týždeň otvorené záhradné centrá a predajne so stavebninami. Od 1. mája budú v prevádzke všetky obchody s predajnom plochou do 400 štvorcových metrov.

Česká republika od pondelka otvorila farmárske trhy, autobazáre, autosalóny a remeslá s prevádzkami.

Konať sa môžu aj malé svadby s účasťou do desať ľudí, vonkajšie tréningové aktivity profesionálnych športovcov v menších skupinách za presne stanovených podmienok.

Pre výučbu maximálne piatich študentov v poslednom ročníku štúdia sa otvoria aj univerzity.

Česko a Rakúsko plánujú do letných prázdnin otvoriť reštaurácie a krčmy aj v interiéroch a hotely.

Nemecko uvoľnilo opatrenia v pondelok, keď otvorili obchody s predajnou plochou do 800 štvorcových metrov vrátane kníhkupectiev a predajní bicyklov.

Všetky tri krajiny zaznamenali vrchol v dennom prírastku ľudí nakazených novým koronavírusom na prelome marca a apríla. Odvtedy tento počet klesá.

Slovensko naopak s rastúcimi kapacitami denného testovania zaznamenalo viackrát nárast denného prírastku nakazených.