Uvoľňovanie vo fázach. Kedy otvoria obchody, školy a reštaurácie?

Plán otvárania ekonomiky má štyri fázy.

22. apr 2020 o 17:39 Jakub Habas

(zdroj: SME - Miro Mezei)

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Štát začal postupne uvoľňovať opatrenia prijaté pre pandémiu koronavírusu. Plán, ktorý vypracovali odborníci, má štyri fázy.

Uvoľňovanie, podľa premiéra Igora Matoviča závisí od vývoja počtu nakazených. Zvyšovanie počtu nakazených Covidom-19 môže uvoľňovanie spomaliť alebo úplne zastaviť.

Ďalšie fázy otvárania prevádzok by mali podľa premiéra v ideálnom prípade nasledovať v intervaloch dvoch týždňov. Začiatok prvej fázy bol stanovený na 22. apríla, ostatné pevný termín nemajú.

Od stredy 22. apríla sa otvorili obchody, ktorých predajná plocha nemá viac ako 300 metrov štvorcových. V predajniach s oblečením je zakázané skúšanie odevov.

Otvoriť môžu aj očné optiky, práčovne a čistiarne odevov. Cukrárne, bistrá, bary, kaviarne a podobné stravovacie zariadenia môžu predávať cez okienko.

Uvoľnenia sa aj pravidlá pre niektoré ubytovacie zariadenia. Otvoriť môžu hotely a ubytovne poskytujúce dlhodobe ubytovanie.

Otvoriť môžu predajne automobilov, vrátane autobazárov, tiež auto- a pneuservisy a odťahové služby, predajne náhradných dielov.

Ožijú aj trhoviská, ale vstup a výstup musí byť regulovaný, predajné miesta musia byť od seba vzdialené aspoň dva metre.

Ľudia si môžu dať opraviť topánky, fungujú už aj prevádzky kľúčových služieb, či predaj a servis bicyklov. Brány otvoria zberné dvory, výkupné miesta a skládky.

Svoje služby môžu poskytovať aj niektorí remeselníci.

Využívať sa môžu vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení.

2. Fáza otvorenia ekonomiky

Najskôr o dva týždne by mohli svoje služby poskytovať aj hotely a ubytovne pre krátkodobé ubytovanie bez spoločného stravovania, ktorá poskytuje izbu s WC a kúpeľňou.

Otvoriť by mohli kaderníctva a manikúry. Fungovať by mohli vonkajšie turistické atrakcie i detské kluby do 10 rokov.

Obnoviť by sa mali za určitých podmienok aj verejné bohoslužby a svadby.

3. Fáza otvárania ekonomiky

Prevádzky by mohli otvoriť predajne a poskytovatelia služieb do tisíc metrov štvorcových.

Reštaurácie by mohli otvoriť aspoň terasy. Ľudia by mohli za určitých podmienok zájsť do múzea, knižnice alebo na výstavu, prípadne na masáž alebo rehabilitáciu.

4. Fáza otvorenia ekonomiky

V poslednej fáze by sa mohli otvoriť kiná a divadlá. Povoliť by sa mali hromadné podujatia.

Život by mohol vrátiť do obchodných centier, do školských lavíc žiaci. Otvoriť by sa mali kúpaliská i vnútorné športoviská a všetky hotely a ubytovne.