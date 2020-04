Dobré ráno: Tričko si v obchode kúpite, no nevyskúšate. Ako vyzerá uvoľňovanie opatrení?

Vláda predstavila štyri fázy uvoľňovania.

23. apr 2020 o 0:00 Michal Katuška, Jana Maťková

Znovuotvorené obchody a služby do 300 metrov štvorcových, vonkajšie športoviská, trhy či reštaurácie s výdajom cez okienko.

Včera sa začala prvá fáza uvoľňovania prísnych opatrení v súvislosti s novým koronavírusom.

Kedy budeme môcť ísť znovu do kina, baru či do kaderníctiev? Vrátime sa do normálu už v lete alebo musíme strpieť ešte niekoľko mesiacov?

Jana Maťková sa pýtala reportéra domácej redakcie Michala Katušku.

Krátky prehľad správ

Bývalého šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraja Kožucha zadržala NAKA v rámci akcie Dobytkár, informovali TV noviny. Kožuch je podozrivý zo spáchania korupčnej trestnej činnosti. V minulosti musel vysvetľovať, ako talianski podnikatelia prepojení na Ndranghetu brali štedrú podporu na pôdu na východnom Slovensku alebo prečo smerácka poslankyňa Ľubica Rošková dostávala poľnohospodárske dotácie na letisko.



Špeciálna prokuratúra žiada väzobné stíhanie pre bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru po tom, čo ho v utorok obvinili z prijímania úplatku. NAKA ešte v marci začala ex offo trestné konanie pre možné pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu a kúpe bytov Kičurovho syna.



Na ministerstvo vnútra prišla úradníčka, ktorá figurovala vo vyšetrovaní podvodu za 70 miliónov eur. Annu Bilecovú na rezort priviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš Kyselica a za jej nomináciou si stojí. Bilecová pôsobila ako vedúca kontroly na Daňovom úrade Michalovce v období, keď boli vyplatené nadmerné odpočty DPH podozrivým firmám. Je ochotná ísť na detektor lži.



Minister hospodárstva Richard Sulík dosadil do čela Hlavného banského úradu Bohumíra Zvrškovca. Transparency International Slovensko upozorňuje, že tak urobil bez výberového konania. Zvrškovec bol zároveň okresným šéfom SaS v Žarnovici a jeho manželka kandidovala za stranu v parlamentných voľbách.



Svetový potravinový program varuje, že svet pre nový koronavírus čelí hrozbe rozsiahlych hladomorov. Najviac sú ohrozené krajiny vo východnej Afrike a južnej Ázii, ktoré sú poznačené viacerými konfliktmi. Počet hladujúcich sa môže zvýšiť zo 135 na 250 miliónov.

