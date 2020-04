Dobré ráno: Fico, Kaliňák a Kičura. Čo majú spoločné

Kičura viedol hmotné rezervy, obvinili ho za úplatky.

24. apr 2020 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Peter Kováč

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/hf6q4-da376b?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Kajetán Kičura. To meno pred pár týždňami ešte mnohí nepoznali, no dnes je exšéf štátnych hmotných rezerv jedným zo stredobodov všeobecnej pozornosti.

Tento týždeň Ústavný súd súhlasil s jeho väzbou, polícia vyšetruje podozrivé peniaze na jeho účte aj majetky pre rodinu a pozerá sa, ako štátne rezervy fungovali, keď neboli ani rúška, ani ochrana pre zdravotníkov. A ako vlastne obstarávali.

Kto Kajetán Kičura je, v akom stave nechal tento smerácky nominant na ústavného sudcu rezervy krajiny pre prípad núdze a kde nabral on a jeho rodina majetky?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Kováčom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Polícia obvinila bývalého šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraja Kožucha a Martina Kvietika z investičnej skupiny Slavia Capital. Dôvodom sú úplatky, ktoré súvisia s udeľovaním agrodotácií. Vyšetrovateľ chce Kvietika aj Kožucha vo väzbe.

Kontroverzná bezpečnostná služba Bonul si podozrivo konkurovala s inými spoločnosťami. Faktúry totiž ukazujú, že bodorovská esbéeska posielala státisíce firmám, s ktorými súťažila. O niektorých sa špekuluje, že sú dokonca jej neoficiálnymi dcérami.

Ústne maturitné skúšky tento rok nebudú. Minister školstva Branislav Gröhling včera povedal, že výsledná známka z maturitných predmetov sa vyráta ako priemer známok žiaka, ktoré z daného predmetu dostal v predošlých ročníkoch. Skúšať sa však môžu tí žiaci, ktorí by s takouto známkou nesúhlasili.

Opatrenia proti koronavírusu zrejme spomalili aj šírenie chrípky. Tvrdí to Úrad verejného zdravotníctva. Po prijatí opatrení proti koronavírusu na Slovensku prudko poklesli ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia.

Slovensko sa zapojilo do prestížneho programu NASA. Stali sme sa súčasťou medzinárodného programu GLOBE, ktorý umožňuje študentom, učiteľom, budúcim vedcom, ale aj širokej verejnosti zapojiť sa do zberu dát a do vedeckého procesu. Do programu sa zatiaľ zapojilo 123 krajín.

Odporúčanie

Najskôr popierame problém. Potom si myslíme, že nás sa nedotkne. A nakoniec hovoríme, že jeho riešenie je pre nás príliš nákladné, tak radšej investujme do čohosi iného. Že vám to čosi pripomína: nuž, pripomína dobre. Takýmto spôsobom sme spočiatku pristupovali nielen ku koronakríze, stále tak pristupujeme aj ku klimatickej kríze. Preto dnes odporúčam text Analógia medzi covid-19 a klimatickou zmenou je priezračne presná z magazínu Wired.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Rozhovory ZKHje diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Zaklínač je miniséria zo sveta Zaklínača. Bude vychádzať pravidelne ako knižný klub a so špeciálnymi časťami, ktoré sa budú venovať televíznemu seriálu.

Dobrú chuť je týždenný podcast denníka SME o jedle, jedení, varení aj kulinárstve.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Kvantum ideí je dialogický podcast o veľkých otázkach života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Diskutujú Jaroslav Varchola (vedec) a Jakub Betinský (filozof).

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.