Hygienici ustúpili, seniorov v obchodoch obslúžia aj mimo vyhradených hodín

Úrad verejného zdravotníctva však upozorňuje dôchodcov, aby využívali čas od deviatej do jedenástej.

24. apr 2020 o 16:04 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Iba od stredy platí opatrenie hygienikov, ktoré seniorom prikazovalo, že nakupovať môžu len dve hodiny denne, a to v čase od deviatej do jedenástej predpoludním. Cez víkend si nakúpiť nemohli vôbec.

Po dvoch dňoch hlavný hygienik Ján Mikas ustúpil z prísneho zákazu po tom, čo sa na Úrad verejného zdravotníctva obrátilo množstvo pracujúcich seniorov. Na Slovensku ich je zhruba 150-tisíc.

"Prevádzky budú môcť obsluhovať seniorov aj mimo vyhradený nákupný čas," dodala hovorkyňa úrad Dáša Račková.

Podmienky tak, ako sú napísané v opatrení od hygienikov, sa zdali prísne verejnej ochrankyni práv Márii Patakyovej aj Vladimírovi Bujňákovi z Katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave.

V prípade, keď je ohrozené verejné zdravie a je vyhlásená mimoriadna situácia, ako je aj súčasné pandémia koronavírusu, môže štát do určitej miery obmedziť isté práva a slobody ľudí, no musí to vždy urobiť primerane. Znamená to, že ak existuje miernejší spôsob, ako dosiahnuť ochranu seniorov, majú sa uplatniť takéto pravidlá.

Dodržiavať tento princíp nepriamo vyžaduje slovenská ústava.

„Myslím si, že tak, ako je to naformulované, ide o neprimeraný zásah. Je tu vážna pochybnosť, či je to v súlade s ústavou a teda aj so zákonom," hovorí Bujňák.

Ústavný právnik ako príklad uvádza, že seniori nesmú podľa súčasne platných pravidiel vojsť ani len do prázdneho obchodu mimo stanovených hodín. "To sa mi zdá absurdné," hovorí.

Podľa ombudsmanky sú okrem toho pravidlá v praxi nevykonateľné. Nie je podľa nej jasné, kto a ako má vek seniorov pri vstupe do obchodov kontrolovať.

Patakyová sa tiež pýta, kedy majú napríklad nakupovať dôchodcovia, ktorí pracujú, na Slovensku ich je 150-tisíc aj to, aký má zmysel, že seniori nad 65 rokov majú absolútny zákaz ísť do obchodu cez víkend.

Patakyová sa obrátila na vládu, aby zasiahla.