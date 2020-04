Šéf analytikov: Prvú prognózu by sme nezverejnili, keby o nej nepovedal Matovič v televízii

Môže prísť druhá alebo tretia vlna, vraví šéf IZP MARTIN SMATANA.

24. apr 2020 o 21:08 Ján Krempaský

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v piatok na tlačovke povedal, že túto prognózu nechcel zverejniť preto, že sa obával, že vďaka jej pozitívnemu scenáru vývoja ochorenia Covid-19 ľudia začnú opäť porušovať opatrenia a celá situácia sa opäť zhorší. Ako vnímate toto jeho vyjadrenie?

My v Inštitúte zdravotnej politiky (IZP) to vnímame veľmi podobne. Opakovane som počas tlačovky prízvukoval, že aj keď sú čísla pozitívne, nie je dôvod na optimizmus. Fakt, že sa to zlepšilo, zároveň znamená, že sa to môže zhoršiť ako v mnohých iných krajinách.

Stačí jedna osoba, ktorá nedodrží opatrenia, ktorá nebude mať rúško, a vrátime sa späť o tri týždne. Napriek tomuto riziku sme štúdiu chceli zverejniť, lebo bola použitá pri rozhodovaní o uvoľnení ekonomiky v pondelok. Na druhej strane sme chceli ľuďom dať vedieť, že situácia sa zlepšuje.

Nakoľko percent je pravdepodobné, že sa táto vaša v poradí tretia prognóza naozaj splní?

Toto je scenár. Akékoľvek rozhodnutie môže spôsobiť, že čísla môžu byť iné. Preto to aktualizujeme každý druhý-tretí deň. Stačí jedna tlačová beseda, jeden domov sociálnych služieb či jedna marginalizovaná komunita, o ktorej nič nevieme, a situácia bude absolútne iná.

Je to veľmi unikátny vírus, s ktorým nemáme skúsenosti. Je zákerný v tom, že sa do veľkej miery prejavuje bez príznakov. Preto je veľmi dôležité, kým nemáme vakcínu, aby sme nepoľavili v disciplíne. Ale sám som pozitívne prekvapený, ako to ľudia na Slovensku dodržujú.

Dá sa aspoň povedať, že keby sa situácia vyvíjala ako doteraz, je to dosť pravdepodobný scenár?