Organizácie pracujúce s bezdomovcami žiadajú štát o ochranné prostriedky

Združeniam sa v dôsledku pandémie zvýšili náklady.

27. apr 2020 o 10:22 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova žiadajú štát o zabezpečenie ochranných, dezinfekčných a hygienických prostriedkov.

V rámci iniciatívy Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred Covid-19 tak Nota Bene, Euquita, Depaul, Proti prúdu, Vagus a Nadácia Dedo vypracovali spoločné stanovisko, ktoré zaslali krízovému štábu.

Agentúru SITA o tom informovala Zuzana Kuľhová, fundraiserka Depaul Slovensko.

Navrhujú dočasné moratórium na vysťahovanie

Organizácie žiadajú štát aj o urýchlené zabezpečenie núdzového ubytovania „garzónkového typu“ so samostatným sociálnym vybavením. Na tento účel navrhujú vyčleniť voľné kapacity súkromného a verejného sektora.

Súvisiaci článok Pracuje s bezdomovcami: Na veľkú biedu a utrpenie si časom zvyknete Čítajte

Rovnako tiež žiadajú o zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti, k testovaniu a karanténe pre ľudí bez domova.

Podľa organizácií by mal štát dohliadať na to, aby nikto neskončil na ulici pre stratu práce a financií. Navrhujú preto vyhlásenie dočasného moratória na vysťahovanie z akéhokoľvek bývania z dôvodu neschopnosti platby alebo dlhu na nájme alebo ubytovaní, a to aj v prípade rozhodnutia súdu.

Zástupcovia organizácií štát upozorňujú aj na nedostatočný počet mestských nájomných bytov a mestských sociálnych bytov, v dôsledku čoho sú ľudia často odkázaní na život v ubytovniach.

Krízový režim ich stojí viac

Zuzana Kuľhová zdôrazňuje, že na území Bratislavy sa nachádza jedna nocľaháreň, ktorej služby využíva aktuálne približne 180 ľudí.

Klientom Nocľahárne sv. Vincenta de Paul, ktorí tam vstúpia, merajú zamestnanci teplotu, rozdajú čisté rúška a dezinfikujú ruky.

V zariadení dbajú na zvýšenú hygienu u všetkých klientov a čistotu celého priestoru. „V prepočte nás každý jeden deň v krízovom režime stojí o 250 eur naviac.

Z toho dôvodu sme ako organizácia vytvorili finančnú zbierku s názvom Nie sme doma. Taktiež sme požiadali aj o humanitárnu pomoc ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň nám dočasne zvýšili aj mesačný príspevok pre našu nocľaháreň,“ dodala Kuľhová.

Funguje aj terénny tím

Súvisiaci článok Trnava vyčlenila na karanténu bezdomovcov prázdnu vilku v centre Čítajte

Depaul zvláda situáciu aj vďaka Výzve solidarity na sociálnych sieťach. Od verejnosti vďaka nej dostali rúška, ktoré denne distribuujú. Ľudia zasielajú organizácii aj finančnú podporu, ktorá pomôže v nadchádzajúcich mesiacoch.

Naďalej funguje aj terénny tím pracovníkov Depaul. Tí ľuďom bez domova rozdávajú teplú stravu, hygienické pomôcky, rúška či potravinové balíčky.

Každá z organizácií, ktoré sa spojili v iniciatíve Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred Covid-19, pomáha ľuďom bez doma aj počas pandémie.

Upozorňujú však, že problematike bezdomovectva sa neprikladá rovnaká dôležitosť ako iným témam. Na Slovensku stále chýba preventívne núdzové bývanie, ktoré v zahraničí funguje dlhodobo, avšak na Slovensku zatiaľ nie je súčasťou strategických bodov plánovania pomoci.