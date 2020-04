O koridore pre dovolenkárov do Chorvátska rokuje aj Slovensko

Epidemiologička radí zahraničnú dovolenku vynechať.

27. apr 2020 o 22:36 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Spolu s pozitívnymi správami o počtoch nakazených novým koronavírusom na Slovensku začala vláda uvažovať o tom, ako by mohli ľudia stráviť dovolenku pri mori.

Epidemiológovia zároveň nevidia dôvod, aby sa počas nadchádzajúcich predĺžených víkendov obmedzil život na Slovensku podobne ako počas Veľkej noci. Počas uplynulého víkendu totiž v krajine napriek masívnemu testovaniu odhalili len minimum nových nakazených.

V čase zavretých hraníc nie je možné cestovať v aute šesť až sedem hodín, prejsť trikrát cez hranice a cestou si spraviť niekoľko zastávok na odpočívadlách, ako to v predošlých rokoch robili státisíce Slovákov na ceste do Chorvátska.

Česká, ale najnovšie aj slovenská vláda však začali s Chorvátskom hovoriť o letnej sezóne.

Medzi nápadmi je aj vytvorenie koridoru. Ľudia by sa k moru do Chorvátska dostali po vyznačených trasách a v cieli, ale ani po návrate na Slovensko by nemuseli podstúpiť dvojtýždňovú karanténe.

Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Martin Klus z SaS hovoril v pondelok s chorvátskym veľvyslancom, tento týždeň by podľa predpokladov mohol telefonovať aj so štátnou tajomníčkou chorvátskeho ministerstve zahraničných vecí.

Rozhovory sú však zatiaľ len na začiatku. "Ťažko odhadnúť, čo bude na konci mája alebo na začiatku júna, keď sa turistická sezóna bude spúšťať," povedal Klus.

Epidemiologička je však za súčasnej situácie k letnej dovolenke v zahraničí skeptická.

Na podmienkach by sa museli dohodnúť viacerí

V súčasnosti môžu občania ostatných krajín Európskej únie vstúpiť do Chorvátska len vo výnimočných prípadoch. Posudzuje ich chorvátske ministerstvo vnútra. Opatrenia na chorvátskych hraniciach by mali platiť do 18. mája, netýkajú sa len diplomatov, zásobovania a personálu medzinárodných organizácií.

Aj v samotnom Chorvátsku platí obmedzenie pohybu obyvateľov, no vláda zvažuje, že by Chorváti mohli cestovať k vlastnému moru, hľadajú však aj model, ako by do krajiny mohli prísť aj zahraniční turisti.