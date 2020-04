Slovensko je v boji s koronavírusom svetový unikát, vyhlásila Čaputová

Opatrenia proti pandémii mali podľa prezidentky efekt.

28. apr 2020 o 21:47 TASR

BRATISLAVA. To, ako sa Slovensku darí držať pod kontrolou nový koronavírus, je unikátne aj vo svetovom meradle.

V relácii RTVS Fakty a impulzy to v utorok večer vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Čísla o počte nakazených ochorením COVID-19 z posledných dní sú podľa hlavy štátu na Slovensku povzbudivé.

Koronavírus na Slovensku: Grafy a mapy si môžete pozrieť tu >>>>

"Sme na svetovej špičke, pokiaľ ide o spôsob, akým sa Slovenku zatiaľ podarilo vyrovnať s novým koronavírusom," uviedla.

Slovo zatiaľ je však podľa prezidentky namieste, pretože Slovensko ešte zďaleka nie je "za vodou" z hľadiska celkovej porážky vírusu. "Stále totiž nie je vyvinutá vakcína a účinné lieky," podotkla.

Opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, ktoré hlava štátu hodnotí ako odvážne a prišli skoro, boli podľa Čaputovej disciplinovane dodržiavané občanmi, a to malo veľký efekt.

Občanom SR sa preto poďakovala za ich solidaritu a disciplinovanosť. Vyzdvihla tiež ľudí prvého kontaktu ako sú predavačky, opatrovateľky, lekári, zdravotné sestry, policajti či vojaci.

Úvahy o uvoľňovaní opatrení na Slovensku považuje prezidentka za legitímne. Ako však tvrdí, odpovedať by na to mali odborníci, nie politici. Ak odborníci uvoľňovanie neodporučia, podľa Čaputovej by aj mali vysvetliť a uviesť relevantné argumenty prečo zotrvať v "tuhšom zovretí".

Prezidentka v relácii debatovala aj o obetiach domáceho násilia. Pozornosť upriamila na inštitút vykázania, pri ktorom z obydlia nie je políciou vykázaná obeť, ale násilník. Obeť má možnosť následne podľa prezidentky do desiatich dní podať návrh na súd. So spracovaním návrhu vedia právne pomôcť viaceré inštitúcie. Ak súd žiadosti vyhovie, vydá predbežné opatrenie a páchateľ sa nemôže k svojej obeti priblížiť. Prezidentka upozornila i na domáce násilie páchané na deťoch, aj tu vyzvala verejnosť k všímavosti čo sa deje v ich susedstve a k ohlasovaniu takýchto činov.