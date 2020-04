Minúta po minúte: Na súde sa čítajú Kuciakove články o Kočnerovi

Súd určí termíny ďalších pojednávaní.

30. apr 2020 o 9:06 (aktualizované 30. apr 2020 o 10:04) Adam Valček

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Proces v prípade vraždy Jána Kuciaka pokračuje 13. dňom.

Pre pandémiu Covid-19 sledujú pojednávanie na mieste iba tri médiá, Aktuality.sk a RTVS vysielajú živý zvukový prenos.

TU si môžete prečítať doterajší priebeh pojednávania.

TU nájdete prehľad dôkazov proti Kočnerovi a Alene Zsuzsovej.

Proces s Kočnerom v prípade vraždy Kuciaka sledujeme minútu po minúte:

10:00 Právni zástupcovia pozostalých prečítané články komentujú slovami, že články boli spôsobilé priviesť trestné stíhanie Kočnerovi a ohrozovali ho. Lipšic spomenul napr. článok o podvodoch s DPH na Donovaloch, na základe ktorého sa opätovne otvorilo trestné stíhanie a Kočner bol nakoniec obvinený. Kvasnica zase pripomína, že články majú „ekonomickú a právnu logiku a žiaden z obžalovaných na autora nepodal žalobu o ochranu osobnosti“.

09:39 Číta sa článok o tom, ako Kočner previedol jednu zo svojich firiem na biele kone.

09:46 Sabová číta článok, v ktorom Kočner vysvetľuje, ako myslel svoj telefonát Kuciakovi. Kočner odmieta, že by sa Kuciakovi vyhrážal.

09:35 Momentálne sa čítajú kľúčové časti dôležitého článku, v ktorom Kuciak analyzoval uznesenie o zastavení vyšetrovania v kauze podvodov DPH s hotelmi na Donovaloch. Vyšetrovatelia blízki Kočnerovi pôvodne vyšetrovanie zastavili na základe lží, zistil Kuciak. Na článok vtedy reagoval aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a prípad dal novému prokurátorovi, prípad sa opäť otvoril a Kočnera začali stíhať. V tejto kauze má zaistený aj súkromný majetok.

09:32 Sudkyňa momentálne číta Kuciakove články ku kauze golfového ihriska Báč, ktoré Kočner protiprávne ovládol. V prípade je trestne stíhaný.

09:26 Pokračuje čítanie článkov Jána Kuciaka. Momentálne predsedníčka senátu číta Kuciakove články ku kauze Technopol Servis. Keď Kuciak volal Kočnerovi s otázkami o tejto kauze, začal mu Kočner hroziť, že skončí s písaním.

09:25 Kočner opakovane namieta, že pozostalí sú dopredu informovaní o tom, aké konkrétne dôkazy sa budú v konkrétny deň pojednávania vykonávať. Žiada, aby také informácie mali aj oni. Ide o prvý prípad, kedy sa Kočner verbálne vymedzuje voči pozostalým.

Sudkyňa Sabová odmieta, že by im tieto informácie dávali sudcovia alebo pomocný personál súdu.

„Vyplýva to jednoznačne zo včerajšieho vyjadrenia pána Kuciaka st., kde pred pojednávaním pán Kuciak st. povedal, že sa budú čítať dôkazy zo správ Europolu. Ak nemal túto informáciu od súdu, tak by ma zaujímalo, odkiaľ túto informáciu mal. Myslím si, že ju nemá od právneho zástupcu ani od prokurátora. Ak to majú oficiálne, tak sa pýtam, prečo to nemáme aj my. Ak to majú neoficiálne, tak sa pýtam, prečo...,“ vraví Kočner.

Sudkyňa Sabová zopakovala, že tieto informácie súd neposkytuje a Kočnerovi odňala slovo.

09:21 Predsedníčka senátu sudkyňa Ružena Sabová informovala, že vo štvrtok sa dočítajú články Jána Kuciaka a budú sa vykonávať dôkazy vo vzťahu k oznámeniu Jána Kuciaka na Kočnera pre zastrašovanie (ide o známy telefonát, v ktorom mu Kočner hrozí, že skončí písať a bude zbierať na neho a jeho rodinu špinu) a tiež sa prehrá záznam z televízie TA3 (ide o známu tlačovku, na ktorej sa Kuciak pýta Kočner otázky ku kauze DPH podvodov na Donovaloch).

09:15 Právny zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica upozorňuje, že spoločnosť Penta Funding odpovedala Špecializovanému trestnému súdu k zmenkám, ktoré si kúpil Marian Kočner. Kvasnica tvrdí, že zmeniek je v skutočnosti v hodnote za 19 miliónov eur, nie za vyše 10 miliónov eur ako bolo doteraz medializované. Podrobnosti neboli spresnené.

09:09 Právny zástupca Kuciakovcov Daniel Lipšic požiadal o slovo a navrhol vykonať dôkaz bližšie nespresnené zvukové nahrávky a videá, predložil súdu aj prepisy týchto nahrávok. Navrhol aj prečítanie ďalšej časti komunikácie z aplikácie Threema. Doteraz sa na súde v prípade vraždy nečítala žiadna z Kočnerových komunikácií.

09:04 Pojednávanie pokračuje. Prítomný je Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó nie sú prítomní na vlastnú žiadosť. Vo štvrtok sa očakáva ďalšie čítanie listín a určenie nových termínov pojednávania.