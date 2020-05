Matovič: Od stredy by sa mohli otvoriť všetky obchody

Matovič vyhlásil, že žiaci by mohli aspoň mesiac počas letných prázdnin navštevovať školy.

2. máj 2020 o 13:38 (aktualizované 2. máj 2020 o 13:45) Michal Katuška

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Otvorenie zostávajúcich obchodov štát pôvodne plánoval najskôr od 20. mája, stať sa tak môže už od stredy.

Denný nárast nakazených na koronavírus je posledné dni v jednotkách pacientov, epidemiológovia preto prehodnocujú pôvodne vypracovaný plán uvoľňovania opatrení.

„Odborníci v pondelok rozhodnú,“ povedal v relácií Sobotné dialógy RTVS premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Otvoriť by sa mohli obchody bez ohľadu na veľkosť prevádzky, hoci hygienici plánovali otvárať len obchody do 1000 metrov štvorcových, a to až v tretej fáze uvoľňovania. Slovensko má za sebou zatiaľ prvú.

Hygienici z poradného konzília premiéra vypracovali štvorfázové uvoľňovanie s odstupom minimálne dvoch týždňov medzi nimi.

Rozhodujúcim kritériom je tzv. kĺzavý medián, keď denný prírastok nakazených, očistení o nových chorých v uzavretých komunitách (rómske osady, Domovy sociálny služieb), za týždeň neprekročí sto.

4 fázy uvoľňovania ekonomiky na Slovensku (zdroj: Miroslav Mezei)

Trend je dobrý, školy sú otázka

Úrad verejného zdravotníctva zaznamenal za piatok štyroch nových nakazených. Vo štvrtok ich bolo sedem a deň pred tým päť.

Ak konzílium neprehodnotí vlastnú metodiku, v stredu by podľa plánu mali povoliť krátkodobé ubytovania, otvoriť by mohli kaderníctva, holičstvá a pedikúry a v obmedzenom režime by sa mohli konať aj svadby a bohoslužby.

Štát chce napriek pozitívnemu vývoju šírenia Covid-19 naďalej ponechať v platnosti vyhradený čas nakupovania pre ľudí nad 65 rokov.

Zároveň stále existuje možnosť, že by sa pred začiatkom roka stihli otvoriť aj školy.

„Keď si udržíme disciplínu, tak v priebehu dvoch týždňov môžeme mať nula nakazených a potom môžeme otvoriť, čo len chceme,“ reagoval Matovič na otázku o prípadnom otváraní škôl, aby sa rodičia mohli vrátiť z OČR do zamestnania.

Podmienkou by tak podľa premiéra mohol byť nulový denný prírastok nakazených na Covid-19.

Taký deň Slovensko od prvého prípadu nakazeného koronavírusom malo len raz, 10. marca.

Mesiac v škole cez prázdniny

Premiér pripustil, že deti by mohli mať počas letných prázdnin možnosť aspoň mesiac chodiť do škôl a dobehnúť zameškané učivo.

Na otázku, či zvažujú zrušenie letných prázdnin, odpovedal, že nie všetky deti mali počas krízy rovnaké možnosti venovať sa štúdiu vzhľadom na pomery, z akých pochádzajú.

"Je, samozrejme, v ich záujme, aby sme túto medzeru dobehli," poznamenal s tým, že uvažujú, že by aspoň mesiac počas prázdnin dali deťom možnosť chodiť do školy.