Prieskum Focusu: Najviac dôvery má Čaputová, najmenej Fico

Ak by rozhodovala dôvera, predsedom Smeru by mal byť Pellegrini.

3. máj 2020 o 13:43 Michal Katuška

BRATISLAVA. Má najviac priaznivcov a najmenej odporcov. Prezidentka Zuzana Čaputová kraľuje májovému rebríčku dôveryhodnosti politikov agentúry Focus pre televíziu Markíza s 62 percentnou dôverou verejnosti, jednotkou je od júna 2019.

Premiér Igor Matovič (OľaNO) opäť ťahá za kratší koniec v porovnaní s jeho predchodcom Petrom Pellegrinimi (Smer).

Súčasný premiér skončil v dôveryhodnosti tretí a s 48 percentami prejavenej dôvery respondentov len mierne prevyšuje 44 percent tých, ktorí mu nedôverujú.

Pellegrini je druhým najdôveryhodnejším politikom s 55 percentami prejavenej dôvery od respondentov, neverí mu 39 percent ľudí.

Rozdiel nie je veľký a Pellegrinimu sa darí uspieť najmä medzi nerozhodnutými voličmi.

"Medzi respondentmi bez aktuálnej straníckej afiliácie má Pellegrini dôveru na úrovni celej populácie (53%), ale Matovič v tejto skupine obyvateľov výraznejšie stráca a dosahuje celkovú dôveru len na úrovni 31 percent ," vysvetľuje sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus.

Spomedzi voličov vládnych strán je podľa Slosiarika zaujimavý postoj voličov Sme rodina Borisa Kollára, ktorí dôverujú viac Pellegrinimu než Matovičovi.

"Dôvodom môže byť aj to, že medzi voličmi Sme rodina je relatívne vysoké zastúpenie bývalých voličov Smeru, ktorí zjavne stratili dôveru k Robertovi Ficovi, ale nie k Petrovi Pellegrinimu," dodal Slosiarik.

Matovič stráca v dôvere na Pellegriniho

V pomyselnom súboji Matovič verzus Pellegrini stráca súčasný premiér opakovane, keď v prieskume Focusu pred týždňom na otázku, ktorý premiér lepšie zvládal koronakrízu zvíťazil podpredseda Smeru v pomere 37,6 ku 21,6.

"Je rozdiel, keď niekoho necháte urobiť tri kliky, a poviete potom: fúú, aký je frajer a keď niekoho necháte urobiť tisíc klikov," reagoval pred týždňom Matovič na "prehru" v prieskume.

"Ľudia ocenili rýchle kroky, ktorými sme hneď na začiatku zabránili talianskemu scenáru," vyzdvihol v reakcií na prieskum minulý víkend Pellegrini.

Dvojka najsilnejšej opozičnej strany, Pellegrini dominuje aj medzi voličmi Smeru. Focus mu nameral 96 percentnú podporu, zatiaľ čo súčasný predseda strany,

Robert Fico má o 33 percent nižšiu dôveru. Spomedzi všetkých politikov na Slovensku je opätovne najnedôveryhodnejším zo všetkých, nedôveruje mu 73 percent opýtaných.

Pellegrini má u voličov v porovnaní s Ficom navrch

„Ak si Smer chce zachovať mieru vplyvu a rešpektu v tejto krajine a príde na stôl otázka, kto má stranu viesť, tak ja určite budem patriť k tým, ktorí sa budú uchádzať o to, že by chceli vtlačiť novú tvár strane Smer,“ povedal pred týždňom Peter Pellegrini pre TASR a naznačil, že najsilnenjšiu opozičnú stranu čaká súboj predsednícky post.

Pellegrini po feburárových parlamentných voľbách získal o 175-tisíc viac preferenčných hlasov ako súčasný predseda strany Robert Fico.

Pokračujúci trend z volieb naznačuje aj prieskum dôveryhodnosti Focusu, v ktorom Fico za Pellegrinim medzi voličmi Smeru zaostal o 33 percent a medzi voličmi všetkých strán o 35 percent.

Fico sa voči Pellegrinimu vyhranil naposledy vo štvrtok, keď povedal, že v Smere nepripustí žiadne prejavy „slniečkarstva“, čo je hanlivý termín na označenie liberálnejšie zmýšľajúcich ľudí.

Na tlačovej konferencií stáli všetci poslanci Smeru, jej predseda Fico, no Pellegrini chýbal.

S odchodom Kisku odchádza aj jeho dôveryhodnosť

Plynie siedmy týždeň od kedy predseda najmenšej koaličnej strany Za ľudí, Andrej Kiska odišiel domov do Popradu a na verejnosti sa odmlčal. Vidieť to aj na jeho dôveryhodnosti, ktorá je vo Focuse najnižšia od roku 2014.

Bývalému prezidentovi dôveruje 24 percent ľudí, nedôveryhodný je pre 68 percent respondentov.

"Považujem za nefér komentovať veci na diaľku, len zo sprostredkovaných informácií, hoci som pravidelne v telefonickom kontakte so svojimi kolegami zo strany Za ľudí, " napísal v ojedinelom statuse na facebooku po hlasovaní o dôvere vláde v parlamente.

Andreja Kisku po februárových parlamentných voľbách zvolili voliči za poslanca parlamentu, mandátu sa však vzdal. Od vtedy vedie Za ľudí podpredsedníčka Veronika Remišová, ktorá za stranu podpisovala aj koaličnú dohodu.

"Keď to bude možné a budú to podmienky dovoľovať, budeme mať povolebný snem tak, ako sme to plánovali," naznačila pre SME zmeny vo vedení strany Veronika Remišová.

Strana Za ľudí je v prieskume dôveryhodnosti Focusu jedinou parlamentnou stranou, ktorej voliči najvyššiu dôveru nevyjadrili jej vlastnému predstaviteľovi. So sto percentnou dôverou vedie prezidentka Zuzana Čaputová a Andrej Kiska je medzi voličmi Za ľudí druhý so 75 percentnou podporou.