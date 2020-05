Dobré ráno: Rasizmus, alkohol a zbabelosť. V Smere začína vojna

Pellegrini sa musí pustiť do Fica.

3. máj 2020

Najskôr sa objavil prieskum, kto lepšie zvláda koronakrízu. Potom dôveryhodnosti politikov. Medzičasom Peter Pellegrini začal rozprávať, že on by aj šéfom Smeru chcel byť a že inak sa zdvihne a ide preč.

Načo mu, vlastne ako vždy, Robert Fico odkázal, že on teda nikam neodchádza a potom začal kade-tade kydať rasistický hnoj.

Takže, máme znovu rozkol v Smere a už už už teraz ale naozaj kam ma postavíte tam budem expremiér niečo skúsi?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správy

Najdôveryhodnejším politikom je prezidentka Zuzana Čaputová, nasledujú po nej Peter Pellegrini, Igor Matovič a Boris Kollár. Vyplýva to z nového prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Zaujímavosťou tiež je, že viac voličov koaličnej strany SME Rodina dôveruje Pellegrinimu ako koaličnému premiérovi.

Zvyšné obchody by sa mohli otvoriť už od tohtotýždňovej stredy. Pôvodne sa pritom mali otvárať až 20. mája. Dôvodom je nízky počet nových nakazených koronavírusom. Otázkou stále zostáva, ako to bude so školami.

Podľa Igora Matoviča už koalícia rieši, kto bude novým generálnym prokurátorom. V júni totiž končí funkčné obdobie Jaromírovi Čižnárovi. Matovič v Sobotných dialógoch tvrdil, že v koalícii zazneli tri či štyri mená a všetko to majú byť čestní ľudia.

Česko čelí najväčšiemu suchu za posledných päť storočí. Povedal to český minister životného prostredia Richard Brabec. Niektoré okresy už zakázali napúšťať bazény pitnou vodou. Extrémne rekordné sucho tento rok zažíva aj Slovensko.

Podľa britského premiéra Borisa Johnsona mala britská vláda plán, ak podľahol ochoreniu Covid-19. Johnson sa nakazil novým koronavírusom a skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti, lekári v jenom okamihu dokonca zvažovali jeho pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.

Dodnes z toho mávam podvedome výčitky. Ako dieťa som totiž musel počúvať, že to hranie počítačových a videohier je vlastne strata času, že to nie je nič produktívne, choď sa radšej učiť, choď von alebo rob niečo naozajstné. Taká tá vnútorná rozladenosť a výčitky mi zostali až do dospelosti: a chybne a zbytočne. Iný pohľad totiž ponúka magazín Quartz a text Myslel som si, že hranie videohier je neproduktívne – a potom prišiel koronavírus. Odporúčam ho, pretože vo svete pandémie, kde trpíme úzkosťami aj preto, že strácame kontrolu, sú práve videohry, ktoré nám kontrolu aspoň nad čímsi dávajú, skvelou terapiou.

