Koronavírus: Vo Wu-chane majú najviac nových prípadov za dva mesiace (minúta po minúte)

Na Slovensku evidujeme 1 457 osôb, ktoré sa nakazili koronavírusom SARS-CoV-2. Pandémia si zatiaľ vyžiadala 26 obetí.

11. máj 2020 o 6:15 (aktualizované 11. máj 2020 o 7:12) Patrik Sopóci, Andrej Kuzmány, TASR, SITA

Sledujte priebeh pandémie koronavírusu s nami naživo (minúta po minúte):

7:13 Pracovník v továrni na spracovanie rýb v ghanskom meste Tema nakazil novým koronavírusom 533 kolegov.

Počet nakazených z továrne predstavuje 11,3 percenta celkového počtu infikovaných v Ghane.

7:00 Južná Kórea v rámci boja proti pandémii nového koronavírusu poslala Spojeným štátom dva milióny rúšok.

Podľa juhokórejského ministerstva zahraničia budú rúška distribuované americkým zdravotníckym zariadeniam, ktoré čelia vírusu v prvej línii.

6:46 Šírenie nového koronavírusu v Nemecku zrejme opätovne naberá na rýchlosti. Napísala to agentúra AFP s odvolaním sa na najnovšie údaje zverejnené Inštitútom Roberta Kocha.

Inštitút uvádza, že tzv. reprodukčné číslo vírusu (R0) v Nemecku vzrástlo za posledné dni na úroveň 1,13, čo znamená, že desať infikovaných prenesie vírus v priemere na ďalších 11 ľudí.

Podľa Inštitútu Roberta Kocha musí mať R0 hodnotu nižšiu ako 1, aby mohla byť epidémia pod kontrolou a pomaly ustupovať. Ešte v stredu hodnota R0 dosahovala v Nemecku 0,65.

Ľudia čakajú v rade pred obchodom v nemeckom Mníchove. Kancelárka Angela Merkelová uviedla, že Nemecko má "prvú fázu" pandémie koronavírusu už za sebou a niektoré spolkové krajiny ohlásili uvoľňovanie obmedzení. Odvtedy však pribudli ohniská nových prípadov v priestoroch bitúnkov a domovoch dôchodcov. (zdroj: TASR/AP)

6:30 V čínskom meste Wu-chan, považovanom za epicentrum pandémie, zaznamenali v nedeľu päť nových prípadov nákazy, čo je najvyšší počet od 11. marca.

Celkovo v Číne hlásili v ten istý deň 17 nových prípadov, čo je najviac od 28. apríla.

Z nových prípadov bolo sedem dovezených zo zahraničia. Zvyšné prípady boli zaznamenané v provinciách susediacich s Ruskom a Severnou Kóreou.

6:25 Britský premiér Boris Johnson v televíznom príhovore k občanom ohlásil uvoľňovanie niektorých opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti s novým koronavírusom. Zároveň naznačil, ako by mohol vyzerať "podmienečný plán" jeho vlády na opätovné otvorenie krajiny v nasledujúcich mesiacoch.

Podľa premiéra by bolo "šialenstvom" uvoľniť reštrikcie do takej miery, že by v krajine vypukla druhá vlna nákazy.

Vláda podľa Jonhsona umožní od stredy ľuďom tráviť viac času mimo svojich domovov. Budú sa môcť opaľovať, ísť na pláže, povolené budú tiež športy ako golf či tenis, ale iba pre členov rovnakej domácnosti.

Od 1. júna sa budú môcť niektoré deti vrátiť do základných škôl a obchody

sa znovu otvoria. Pokiaľ ide o podniky, ako sú hotely a reštaurácie podľa Johnsona sa nebudú môcť otvoriť skôr ako v júli.

6:10 Americký viceprezident Mike Pence neplánuje ísť do karantény po tom, čo jeho hovorkyni diagnostikovali ochorenie COVID-19. Naopak, v pondelok bude v Bielom dome, informoval Penceov hovorca Devin O'Malley.

Hovorca dodal, že Pence bol viackrát testovaný a všetky výsledky boli negatívne.

Nemenovaný zdroj z americkej prezidentskej administratívy podľa CNN uviedol, že Penceov pracovný program bude v niekoľkých nasledujúcich dňoch pravdepodobne zredukovaný, ale druhý muž USA nepôjde do úplnej izolácie.

6:00 Celosvetový počet obetí koronavírusu vzrástol v nedeľu na najmenej 280 693. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá svoj výpočet založila na oficiálnych údajoch z jednotlivých štátov i od Svetovej zdravotníckej organizácie. Počet obetí bol platný k nedeli 21:00 SELČ.

Celkovo bolo od decembra zaznamenaných v 195 krajinách a teritóriách najmenej 4 070 660 prípadov nákazy, z ktorých sa minimálne 1 354 100 už vyliečilo. Skutočný počet nakazených je však podľa AFP mnohonásobne vyšší, pretože veľa krajín testuje len najvážnejšie prípady.

Z jednotlivých krajín zaznamenali najviac obetí USA so 79 058 úmrtiami, po nich nasleduje Británia s 31 855 úmrtiami a Taliansko s 30 560 obeťami.