Dištančné vzdelávanie rómskych žiakov bez internetu si vyžaduje väčšiu záťaž

Prieskum eduRoma: Online žiakom často chýba spätná väzba.

12. máj 2020 o 10:50 SITA

BRATISLAVA.V dištančnom vzdelávaní sa ocitli dve skupiny chudobných rómskych žiakov.

Prvá skupina má vo svojich domácnostiach materiálno-technické možnosti pre online vzdelávanie.

Do druhej, „offline“ skupiny, patria žiaci, ktorí takéto možnosti nemajú, vyplýva z prieskumu dištančného vzdelávania. Ten realizuje od 18. marca občianske združenie eduRoma.

Prostredníctvom 86 pološtruktúrovaných rozhovorov s rómskymi žiakmi druhého stupňa základných škôl z Košického, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja identifikovali problémy dištančného vzdelávania.

Prekážky pri vzdelávaní „offline“ žiakov

Prieskum ukazuje, že dištančné vzdelávanie „offline“ rómskych žiakov si vyžaduje väčšiu organizačnú a personálnu záťaž v porovnaní s „online“ žiakmi.

„Pracovné listy tvoria učitelia, tlačia ich však pracovníci v komunitných centrách a distribúciu zabezpečujú terénni sociálni pracovníci. Napriek vynaloženému úsiliu sa do vzdelávania zapoja skôr jednotlivci ako väčšie skupiny. Z týchto dôvodov nie všetci učitelia, školy a obce dokážu, alebo sú ochotní poskytovať takýto servis chudobným žiakom. Toto môže predstavovať ďalšiu významnú prekážku pri zapájaní „offline“ žiakov do dištančného vzdelávania,“ tvrdia Vlado Rafael a Katarína Krejčíková, pôsobiaci v občianskom združení eduRoma.

Chýba spätná väzba aj lepšie vysvetlenie učiva

Ak sú „online“ žiaci v kontakte s učiteľmi, prezrádzajú, že im chýba pravidelná spätná väzba či lepšie vysvetlenie učiva. Ukazuje sa, že kvalita online vzdelávania je limitovaná. Môže byť aj nízka a nemusí mať na prehlbovanie učebnej látky požadovaný dosah, uvádza eduRoma.

Aj terénni sociálni pracovníci poukazujú, že výučba „offline“ rómskych žiakov sa sústreďuje predovšetkým na roznášanie a zbieranie pracovných listov, bez ďalších dodatočných konzultácií a spätnej väzby.

Rôzne prístupy v učení

Zistenia ďalej naznačujú, že rodinné a sociálne prostredie „online“ žiakov vo vyššej miere rozvíja kognitívnu stránku osobnosti dieťaťa a kladie väčší dôraz na spoluprácu so školou.

Naopak je to v prípade „offline“ žiakov, kde ide rozvoj kognitívnej stránky do úzadia a do popredia sa dostávajú iné formy učenia.

Dôraz sa kladie na emocionálne a sociálne učenie, ktoré je zamerané na posilnenie a udržanie rodinného prostredia a postavenia rodiny v rámci širšej komunity, v ktorej žiaci vyrastajú.

„V rozhovoroch sledujeme, že pod nízkymi ašpiráciami „offline“ žiakov sa nepodpisujú len životné neúspechy rodinných príslušníkov, ale aj neúspechy ich rovesníkov zo širšej komunity, upozorňujú Rafael a Krejčíková.

Výhody prezenčného vzdelania

Dištančná forma vzdelávania by sa mohla osvedčiť pri druhošancovom vzdelávaní či počas voľnočasového doučovania žiakov.

Napríklad online neformálne vzdelávacie aktivity by dokázali u chudobných žiakov v kolektívnom prostredí rozvíjať ich počítačovú gramotnosť, samostatnosť či sebareguláciu.

Prezenčné vzdelávanie chudobných žiakov je dôležité kvôli spätnej väzbe od učiteľa a pomáha, najmä u mladších žiakov z odlišného sociokultúrneho prostredia, učiť sa rozoznávať verbálne aj neverbálne komunikačné vzorce na rôznych úrovniach v majoritnom prostredí.

Občianske združenie eduRoma je vzdelávacia mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 2012 a jej víziou je inkluzívna spoločnosť.