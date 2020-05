Do pätnásť detí v triede, do školy by sa malo ísť v júni dobrovoľne

Ak sa rodičia budú obávať nákazy, nikto ich nebude nútiť dať dieťa do školy.

12. máj 2020 o 20:07 Daniela Hajčáková

V Trenčíne v apríli otvorili škôlku pre deti zdravotníkov, aby sa venovali pacientom. (Zdroj: TASR)