Do škôlok sa v júni nedostanú všetky deti, tvrdí Gröhling

TRNAVA. V prípade znovuotvorenia materských škôl v júni nebudú ich zriaďovatelia schopní uspokojiť všetkých rodičov, ktorí by chceli dať svoje deti opäť do škôlok.

Dôvodom budú priestorové obmedzenia a opatrenia súvisiace s ochranou zdravia.

Minister školstva Branislav Gröhling to povedal dnes po rokovaní s primátorom Trnavy Petrom Bročkom a riaditeľmi základných a materských škôl v Trnave.