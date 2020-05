Kombinované hodnotenie na školách by bolo ideálne, tvrdí Gröhling

Tlak na možnosť známkovať aj slovne je podľa šéfa rezortu školstva dosť výrazný.

14. máj 2020 o 9:10 TASR

BRATISLAVA. Kombinované hodnotenie na školách, teda klasická známka a slovné hodnotenie, by bolo ideálne.

V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Hodnotenie na školách

Tlak po tom, aby bolo známkovanie okrem klasickej klasifikácie možné aj slovnou formou, je podľa šéfa rezortu školstva dosť výrazný.

Poznamenal, že v súčasnosti sa slovne hodnotí už na viacerých základných školách na prvom stupni, pretože doteraz to tak bolo stanovené v zákone.

"My sme to teraz rozšírili aj na druhý stupeň a dali sme to ako ponuku školám," povedal minister školstva.

Gröhling tvrdí, že pre neho osobne by bolo najideálnejšie, keby hodnotenie bolo kombinované.

"Na jednej strane viete vizuálne ohodnotiť žiaka a na druhej strane si vie rodič prečítať aj jeho silné a slabé stránky a zároveň rodič dostane nejaký komplexný prehľad," uviedol minister.

Šéf rezortu školstva poznamenal, že Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) realizuje webináre, ktoré ponúkajú návod, ako sa majú písať slovné hodnotenia.

Podľa ministra ide najmä o to, aby učiteľ nenapísal jedno hodnotenie a následne ho kopíroval s minimálnymi obmenami.

"Uvedomujem si, že to bude náročné pri veľkých skupinách, ale preto sme to dali ako možnosť," dodal.

Záverečné hodnotenie

V rámci záverečného hodnotenia sa budú môcť hodnotiť žiaci slovne vo všetkých ročníkoch základnej školy.

Školy si budú môcť vybrať, či budú žiakov známkovať, teda klasifikovať v rámci záverečného hodnotenia, alebo ich budú hodnotiť slovne či kombináciou oboch typov hodnotení.

Výnimkou v druhom polroku aktuálneho školského roka sú prvé ročníky, kde bude slovné hodnotenie ako jediný spôsob.

Riaditeľom škôl ŠPÚ zároveň odporúča, aby sa neklasifikovali tie predmety, pri ktorých sa nevedia v súčasnosti naplniť ciele predmetu. Ide napríklad o telesnú či výtvarnú výchovu.

Školy a školské zariadenia sú z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou.