Strach z koronavírusu pociťuje podľa prieskumu čoraz menej Slovákov

15. máj 2020 o 14:32 SITA

BRATISLAVA. Pocit ohrozenia koronavírusom je medzi slovenskou populáciou nižší ako v predchádzajúcich týždňoch.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos zameraného na vnímanie situácie súvisiacej s pandémiou.

Cítia sa osobne ohrození

Necelé dve tretiny (62 percent) opýtaných uviedli, že sa cítia vírusom osobne ohrození.

V porovnaní so situáciou z konca marca, kedy bolo vnímanie osobného ohrozenia najvyššie, výrazne poklesol podiel tých, ktorí sa cítia veľmi alebo skôr ohrození.

Agentúru SITA o tom informoval Roman Pudmarčík z agentúry Ipsos. Spoločnosť uskutočnila prieskum na vzorke 1 100 respondentov od 7. do 11. mája s otázkou „Do akej miery sa Vy osobne cítite byť ohrozený/á koronavírusom?“



Ipsos robil rovnaký prieskum aj od 12. do 16. marca a od 27. do 30. marca. Výsledky však ukázali, že v máji výrazne viac ľudí tvrdilo, že oni osobne sa koronavírusom ohrození necítia.

Aktuálny prieskum tiež ukázal, že naďalej sa najviac ohrození cítia seniori vo veku nad 65 rokov, no vnímanie ohrozenia sa znížilo takmer naprieč celou populáciou.

Zásadný nárast

V marcových prieskumoch vyjadrovali najmenšie obavy z koronavírusu mladí ľudia do 29 rokov, v súčasnosti sa situácia zmenila a aj medzi ľuďmi vo veku do 39 a do 49 rokov každý štvrtý z nich tvrdí, že sa ochorením ohrozený byť necíti.



Približne desať percent opýtaných si myslí, že koronavírus je v súčasnosti pod kontrolou. Ide o zásadný nárast, pretože v predchádzajúcich vlnách prieskumu takýto názor zastávalo približne jedno percento Slovákov.

Takmer dve tretiny ľudí si však myslí, že na zvládnutie situácie bude potrebných niekoľko mesiacov alebo viac ako pol roka.