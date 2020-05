Rúška už nebudú povinné všade, povolia cesty do zahraničia na krátky čas

BRATISLAVA. Po viac ako troch mesiacoch budú môcť od stredy opäť otvoriť kiná, divadlá a konať sa malé hromadné podujatia. Kúpaliská však musia počkať.

Epidemiológovia odporučili Ústrednému krízovému štábu ďalšie rozsiahlejšie uvoľnenie opatrení, ktoré mali zabrániť šíreniu koronavírusu.

"Posledné dva dni sme mali po jednom prípade, všetky zo štátnej karantény," hovorí premiér Igor Matovič z OĽaNO o klesajúcom počte nových prípadov nákazy.

Hygienici odporučia otvoriť aj obchodné centrá a vo všetkých obchodoch sa bude môcť zvýšiť počet ľudí.

So štvrtou fázou uvoľňovania opatrení prichádzajú hygienici po dvoch týždňoch. Pôvodne v nej bolo aj otváranie kúpalísk, no hygienici ho odložili.

Čo sa od stredy otvára? v obchodoch sa zvyšuje koncentrácia ľudí z 25 na 15 štvorcových metrov na jedného zákazníka.

sa zvyšuje koncentrácia ľudí z 25 na 15 štvorcových metrov na jedného zákazníka. Kiná, divadlá a hromadné podujatia s účasťou do sto ľudí.

a s účasťou do sto ľudí. Obchodné centrá.

Plavárne a telocvične pre športové kluby.

pre športové kluby. Interiéry reštaurácií za prísnych podmienok.

za prísnych podmienok. Rúška - nosenie v exteriéri s odstupom aspoň piatich metrov bude dobrovoľné.

- nosenie v exteriéri s odstupom aspoň piatich metrov bude dobrovoľné. Schôdze a zastupiteľstvá zo zákona (valné zhromaždenia, snemy politických strán).

a zastupiteľstvá zo zákona (valné zhromaždenia, snemy politických strán). Hranice - pri návrate do 24 hodín bez testu a karantény (od štvrtka).

- pri návrate do 24 hodín bez testu a karantény (od štvrtka). Školy a škôlky (od 1. júna).

Hromadné podujatia

Od stredy budú môcť otvoriť kiná, divadlá a organizovať sa hromadné podujatia. V miestnosti bude môcť byť najviac sto ľudí.

Matovič spomenul aj ďalšie požiadavky, napríklad na vetranie, no nespresnil ich.

Podrobnosti má Úrad verejného zdravotníctva zverejniť v utorok. Zatiaľ preto nie je jasné, či kritériá budú schopné splniť všetky zariadenia.

Hygienici medzi hromadné podujatia radia aj profesionálne športové súťaže, ktoré zatiaľ nepovolia.

"Mohli by byť povolené od 3. júna, ale zatiaľ bez divákov," naznačil hlavný hygienik Ján Mikas.

Ani v ďalších fázach uvoľňovania štát zrejme tento rok nepovolí hromadné podujatia nad tisíc ľudí, povedal Matovič. Odpovedal tak na otázku, či by sa mohli konať niektoré letné kultúrne festivaly.

Športoviská

Doteraz museli byť všetky telocvične zatvorené a vonkajšie športoviská mohli slúžiť len na bezkontaktné športy, od stredy sa šport na čerstvom vzduchu vracia takmer do normálu. Prevádzkovatelia môžu otvoriť napríklad toalety, no šatne zatiaľ nie.

V telocvičniach a plavárňach môžu začať športovať profesionáli a členovia športových klubov, no bez verejnosti, ktorá priestory naďalej nebude môcť využívať.

Obchody a obchodné centrá

Hygienici navrhujú zvýšiť počet naraz nakupujúcich z jedného zákazníka na 25 štvorcových metrov predajnej plochy na jedného zákazníka na 15 štvorcových metrov.

Pravidlo bude platiť aj pre obchodné centrá, ktoré môžu plošne otvoriť bez ohľadu na množstvo predajní. "Vypočíta sa maximálny počet zákazníkov ako 15 štvorcových metrov z plochy všetkých prevádzok spolu okrem spoločných priestorov, kde bude zákaz sa združovať," povedal Matovič.

Zatvorené musia zostať detské kútiky v nákupných centrách.

Hranice

"Snívajme spoločne. Záleží, ako to zvládneme. Ak Chorvátsko pustí do krajiny občanov Spojeného kráľovstva a dovolenkovali by s našimi občanmi, radšej by sme ľudí motivovali, aby dovolenkovali na Slovensku," odpovedal Matovič na otázku, či štát nebude brániť letným dovolenkám pri mori.

Od štvrtka by mal po prvý raz od marca povoliť cesty do zahraničia na krátky čas. Ľudia s trvalým či prechodným pobytom na Slovensku budú môcť vycestovať do ôsmich krajín (Poľsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Švajčiarsko a Nemecko). Ak sa vrátia do 24 hodín, nebudú potrebovať výsledok koronatestu ani im nebude hroziť karanténa.

Na stránke ministerstva vnútra bude formulár pre policajtov na hranici. "Keď sa cestovateľ vráti do 24 hodín, policajt mu to potvrdí a pustí ho," tvrdí Matovič.

Kým vycestovať sa bude dať len cez niektoré hraničné priechody, pri návrate sa postačí preukázať formulárom na ktoromkoľvek priechode.

Reštaurácie

Reštaurácie a stravovacie zariadenia od stredy môžu otvoriť aj interiéry prevádzok. Detaily nie sú do utorka známe.

Uvoľniť by sa mali aj pravidlá pre jedálne v ubytovacích zariadeniach. Predlžujú sa maximálne otváracie hodiny reštaurácií, krčiem, kaviarní a podobných podnikov z ôsmej na desiatu hodinu večer.

Nosenie rúšok

Doteraz platila povinnosť nosiť rúško kdekoľvek, výnimka platila pre najmenšie deti, ľudí s respiračnými zdravotnými problémami a v lese, ak ostatní ľudia neboli bližšie ako 20 metrov.

Od stredy zostáva povinnosť nosiť rúška len v interiéri a vonku len pri kontakte s ľuďmi mimo spoločnej domácnosti, ak sú bližšie ako päť metrov.

Kúpaliská a wellness

Pôvodne mali byť kúpaliská a wellness súčasťou štvrtej fázy uvoľňovania, hygienici ich však ponechajú zatvorené.

"Kúpacia sezóna sa oficiálne začína 15. júna. Ak bude priaznivá situácia, nevidím problém, aby sa otvorili aj tieto," povedal hlavný hygienik.

Návštevy seniorov

Väčšina dôchodcov v špecializovaných zariadeniach nevidela svojich blízkych od marca. Väčšina zariadení nepovoľuje seniorom ani vychádzať von.

"Najohrozenejšia skupina ochorením Covid-19 sa zatiaľ uvoľňovania nedočká. Budeme ich chrániť do posledného konca," tvrdí Matovič.