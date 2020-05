Koľko hodín budú môcť stráviť deti v škole a čo im treba nachystať? Otázky a odpovede

Od prvého júna sa budú môcť otvoriť škôlky a prvý stupeň základných škôl.

18. máj 2020 o 20:03 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Zhruba tristotisíc škôlkarov a školákov od prvého do piateho ročníka sa bude môcť po desiatich týždňoch vrátiť do školy.

Všetko však bude dobrovoľné. "Rodičia budú môcť s deťmi zostať doma, ak sa tak rozhodnú," oznámil v pondelok minister školstva Branislav Gröhling z SaS. "Či už preto, že nemajú záujem o návrat do školy, alebo preto, že dieťa nemôžu poslať do školy pre zdravotné problémy."

Rodičia, ktorí zostanú v júni s deťmi doma, budú môcť podľa ministra poberať ďalej ošetrovné.

Úrad verejného zdravotníctva aj ministerstvo školstva ešte pripravia pre školy a rodičov usmernenia. Zatiaľ ministerstvo zverejnilo základný návod, ako to bude v školách a škôlkach od prvého júna vyzerať.

Denník SME podľa neho pripravil sériu otázok a odpovedí.

1. Otvoria sa všetky školy?

Nie. Stredoškoláci zostanú doma, aj žiaci od šiesteho do deviateho ročníka. Učiť sa budú tak ako doteraz, on-line formou. Predpokladá sa, že starší žiaci dokážu byť doma aj sami a sú samostatnejší.

Zriaďovatelia budú môcť od prvého júna otvoriť škôlky a školy od prvého do piateho ročníka, a to bez ohľadu na zriaďovateľa. Nezáleží teda na tom, či sú štátne, súkromné alebo cirkevné. Otvoriť sa budú môcť aj špeciálne materské a špeciálne základné školy do piateho ročníka.

O otvorení školy rozhodne zriaďovateľ. Teoreticky sa môže v niektorej z obcí stať, že bude príliš nízky záujem rodičov alebo nebude mať škola vyhovujúce priestory. Problém môžu mať najmä škôlky, ktoré sú malé, lebo deti bude treba deliť do menších kolektívov.

Gröhling však takéto scenáre nepredpokladá. Triedy budú môcť zriaďovatelia otvárať aj napríklad v kultúrnom dome, v knižniciach či centrách voľného času.

2. Ako budú vyzerať triedy?

V škôlkach bude môcť byť v jednej skupine najviac 15 detí, na základnej škole 20.

V skupinách budú môcť byť spolu aj deti, ktoré pôvodne v spoločnej triede neboli. Skupiny by sa nemali meniť ani miešať.

Žiaci v škole nebudú musieť sedieť v lavici po jednom, hoci ministerstvo odporúča, aby učitelia dozreli na rozostupy. Konkrétnu vzdialenosť zatiaľ ministerstvo nespomenulo.

V škôlke by mali byť postieľky od seba vzdialené aspoň jeden meter. Ak škôlka nemá dosť veľké priestory, ministerstvo odporúča, aby deti v škôlke nespali.

3. Majú rodičia kontaktovať pred nástupom do školy riaditeľa?