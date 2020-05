Nad štátnou karanténou sa zmráka. Ústavný súd má prvú sťažnosť, podnet zvažujú aj politici

Ak hygienici právne pochybili, karanténa bola nezákonná.

21. máj 2020 o 21:33 Michal Katuška

BRATISLAVA. Štátna karanténa, do ktorej musel ísť v posledných šiestich týždňoch každý, kto prišiel na Slovensko zo zahraničia, je už na súde.

Do štátnych zariadení smerovalo Slovensko navrátilcov preto, aby zabezpečilo, že nerozšíria medzi ľudí nový koronavírus, ktorým sa v cudzine mohli nakaziť.

Opatrenie, ktoré dopĺňalo uzavretie hraníc krajiny z polovice marca, zaviedlo Slovensko povinne pre všetkých navrátilcov od 6. apríla.

Na porušenie ľudských práv počas štátnej karantény dostal prvý podnet Ústavný sud. Potvrdil to jeho hovorca Tomáš Senaj. Podrobnosti nechcel zverejniť, odvolal sa na to, že mu to neprikazuje zákon.

Súd teraz rozhodne, či sa podnetom bude zaoberať. Sťažovateľom je obyčajný človek, také podania zvyčajne Ústavný súd väčšinou odmieta.