Dobré ráno: Chcel byť ako Penta či JaT, skončil vo väzbe

Kto sú to Kvietikovci a ako podnikajú.

20. máj 2020 o 23:19 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/biv8b-dd2456?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Martin Kvietik je dnes vo väzbe za úplatky. Finančník spájaný so skupinou Slávia Capital skončil po kauze Dobytkár v base aj spolu s bývalým šéfom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Kvietikovci pritom roky patrili medzi nedotknuteľných: točili milióny a vždy mali blízko k strane SNS. Lenže tá sa ani nedostala do parlamentu.

Kto to Kvietikovci sú, kedy sa im výnimočne darilo a prečo dnes premýšľajú nanajvýš tak nad väzením?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jánom Krempaským.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Na Slovensku sa včera uvoľnili ďalšie opatrenie v boji s novým koronavírusom. Otvorili sa tak napríklad nákupné centrá či tetovacie štúdia, stále však zostávajú zatvorené fitnescentrá, ktoré sú údajne veľmi rizikové.

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala nového šéfa Najvyššieho súdu. Stal sa ním Ján Šikuta, ktorého si za predsedu súdu zvolila Súdna rada minulý týždeň. Miesto bolo neobsadené od októbra minulého roka, keď sa skončilo funkčné obdobie Daniele Švecovej.

Na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny končí šéfka odboru rodovej rovnosti Oľga Pietruchová. Tvrdí, že ju rezort pod vedením Milana Krajniaka núti akceptovať pripomienky Konferencie biskupov Slovenska, ktorá sa snaží pojem rodovej rovnosti úplne vymazať zo slovníka. Pietruchová tiež povedala, že politická situácia na Slovensku sa podľa nej začína podobať na Poľsko a Maďarsko.

Dekan FIIT STU Ivanov Kotuliak nezvláda riadenie fakulty a poškodzuje dobré meno Slovenskej technickej univerzity. Také je stanovisko Správnej rady STU, ktorá Kotuliakovi odporúča odstúpiť.

Nemecko a Francúzsko navrhujú, aby Európska únia mala spoločný dlh. Angela Merkelová s Emmanuelom Macronom v pondelok predstavili plán, podľa ktorého by si Európska únia na trhu požičia 500 miliárd eur a tie by potom použila na podporu štátov najviac postihnutých ekonomickou krízou súvisiacou s pandémiou Covid-19. Peniaze by potom splácala celá Únia zo spoločného rozpočtu, štátom by sa nezapočítaval do štátneho dlhu.

Odporúčanie

Podcast našich kamarátov z Vinohradskej 12 sme už dávno neodporúčali, tak to dnes napravím. Určite si totiž vypočujte extrémne silnú epizódu 70 let zapomenutý příběh z Údolí smrti. Je to rozprávanie o osemnásťročnej Květě Axmanovej, ktorá krátko po druhej svetovej vojne zachránila 45 detí z rozbombardovaných slovenských dedín a dala im šancu na druhý život na Morave. So zverejnením príbehu pritom súhlasila až po svojej smrti.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Rozhovory ZKHje diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Zaklínač je miniséria zo sveta Zaklínača. Bude vychádzať pravidelne ako knižný klub a so špeciálnymi časťami, ktoré sa budú venovať televíznemu seriálu.

Dobrú chuť je týždenný podcast denníka SME o jedle, jedení, varení aj kulinárstve.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Kvantum ideí je dialogický podcast o veľkých otázkach života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Diskutujú Jaroslav Varchola (vedec) a Jakub Betinský (filozof).

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.