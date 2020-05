Aplikácia pre smart karanténu je pripravená, ako bude fungovať?

Štát bude človeka monitorovať cez jeho vlastný mobil.

21. máj 2020 o 19:39 Michal Katuška, SITA, SME.SK

Načítavám video... https://cdn.jwplayer.com/players/wBubU3AR.html

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA Aplikáciu, ktorá by umožňovala inteligentnú karanténu v súvislosti s novým koronavírusom, by na hraniciach mohli spustiť v piatok 22. mája 2020 o 15.00 h.

Úrad vlády však Slovákov cestujúcich domov vyzval, aby si pred príchodom na hranicu overili na webe korona.gov.sk, či je aplikácia v ostrej prevádzke.

Podstatou inteligentnej karantény je, že štát bude človeka monitorovať cez jeho vlastný mobil vďaka bezplatnej aplikácii, ktorú si musí stiahnuť.

Ako bude fungovať smart karanténa?

Ešte pred príchodom na hraničný priechod musí navrátilec vyplniť formulár na webe korona.gov.sk a nainštalovať si aplikáciu do svojho smartfónu.

Zadá do nej adresu, kde povinnú karanténu strávi, a aplikácia ho vyzve, aby sa odfotografoval.

"Na hranici hliadka požiada, aby predložil aplikáciu a zosníma čiarový kód. Potom môže odísť domov," hovorí Ján Bučkuliak z krízového štábu.

Policajti však budú zisťovať aj to, či mobilný telefón aplikáciu podporuje, či má nepretržité pripojenie na internet a či v mieste pobytu v domácej karanténe bude mať repatriant mobilný signál.

Ako funguje smart karanténa. (zdroj: Úrad vlády )

Pre zväčšenie kliknite sem

Za porušenie karantény hrozí pokuta

Po príchode domov môže navrátilec dostať SMS alebo signál z aplikácie, aby potvrdil, že je v blízkosti mobilu. Potom bude mať niekoľko minút na to, aby sa opäť odfotografoval.

"Bude to náhodný interval a náhodný počet signalizácií, aby sa nikto nemohol spoliehať, že ak ho napríklad už skontrolovali päťkrát, už môže ísť bez mobilu do mesta," vystríha Bučkuliak.

Ak sa človek v karanténe vzdiali s mobilom od domu, hygienici dostanú správu. "Nebudú vedieť, kde ten človek je, ale budú mať informáciu, že karanténu porušil," naznačuje Bučkuliak, ako bude štát narábať s osobnými údajmi.

Ak bude ignorovať výzvy, môžu prísť človeka v karanténe skontrolovať hygienici alebo policajti. Pri porušení karantény hrozí pokuta do 1650 eur.

Ľudia v domácej karanténe budú mať po piatich dňoch nárok na test ako doteraz pri pobyte v štátnych ubytovniach.

Do inteligentnej karantény budú môcť nastúpiť len tí, ktorí majú smartfóny s operačným systémom Android alebo iOS. Nedostanú sa do nej ľudia, ktorí stále používajú staré tlačidlové telefóny, do ktorých si aplikáciu nenainštalujú.