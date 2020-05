Dobré ráno: Včela má byť chránený druh

Včely ohrozujú najmä pesticídy a otepľovanie.

24. máj 2020 o 23:27 Jana Maťková

Ak vyhynú včely, postupne vyhynie aj ľudstvo.

Táto už desaťročia známa veta naberá čoraz viac na dôležitosti. Včelu dnes nielen že ohrozujú chemické postreky, ale aj klimatické zmeny, ktoré do našich zemepisných šírok prinášajú nových škodcov.

Vláda preto uvažuje nad vyhlásením včely za chránený živočíšny druh. O tom, ako pomôcť opeľovačom prežiť, som sa rozprávala s enviromentalistkou Petrou Ježekovou z organizácie Živica.

Krátky prehľad správ

Sťažností na štátnu karanténu pribúda. Takmer 7000 podnetov prijala verejná ochrankyňa práv a jedna sťažnosť na porušenie ľudských práv skončila aj na Ústavnom súde. Mnohí hovoria o zlom zaobchádzaní a zdieľaní sociálnych zariadení s ľuďmi, ktorí sú nakazení novým koronavírusom.

Majitelia fitness centier požadujú okamžité uvoľnenie podmienok, aby mohli obnoviť svoje podnikanie, ktoré museli počas pandémie dočasne zastaviť Na znak protestu chcú zablokovať cestu do Bratislavy a zažalovať štát za diskrimináciu a porušenie ústavných práv. Majitelia tvrdia, že mnohé fitness centrá sú na hranici krachu a majú obrovské dlhy.

Mnohé kiná a divadlá napriek uvoľneniu podmienok svoje brány divákom zatiaľ neotvoria. Nákladné inscenácie sa divadlám pre pár ľudí neoplatí hrať, kiná hovoria o príliš prísnych podmienkach aj o ušlom zisku pre zákaz jedenia pochutín.

