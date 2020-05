Vláda pustí od stredy ľudí do cudziny na dva dni. Rokuje sa, aby mohli vycestovať bez testu

Matovič sa na nevyžadovaní testu dohodol zatiaľ len s Babišom.

25. máj 2020 o 19:10 Ján Krempaský

Aj do Rakúska bude možné ísť od stredy na 48 hodín bez negatívneho testu a povinnej karantény pri návrate. Ilustračná fotografia. (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Cesta k moru do Chorvátska na otočku by od stredy mohla byť pohodlnejšia.

Konzílium epidemiológov a virológov, ktoré v pondelok zvolal premiér Igor Matovič z OĽaNO, predĺžilo od 27. mája možnosť vycestovať do ôsmich európskych krajín z 24 na 48 hodín.

Každý slovenský občan, ktorý navštívi Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Slovinsko, Chorvátsko a Švajčiarsko a vráti sa do dvoch dní, nebude musieť mať pri prechode hraníc negatívny test na koronavírus a nebude musieť ísť do karantény, ani do domácej.

Väčšina zo spomínaných krajín však zatiaľ pri vstupe na ich územie od obyvateľov Slovenska negatívny test vyžaduje. Jediná, ktorá ich od stredy nebude vyžadovať od Slovákov je Česko. V stredu podvečer sa na tom dohodol Matovič s českým premiérom Andrejom Babišom.

Môže trvať týždne, kým s nimi vláda vyrokuje dohodu, aby testy nevyžadovali, povedal slovenský premiér o zvyšných krajinách.

Matovič: Slovensko je želaná nevesta

Cena testu na koronavírus, ktorý ľudia budú potrebovať, aby mohli vycestovať, sa v súkromných laboratóriách pohybuje v desiatkach eur.