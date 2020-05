Strana Za ľudí zatiaľ nepozná termín snemu, najskôr chce diskutovať v regiónoch

Podpredsedovia strany veria, že preferencie Za ľudí budú rásť.

26. máj 2020 o 15:32 SITA

BRATISLAVA. Vládna strana Za ľudí nemá stanovený termín snemu. Ešte pred jeho konaním sa totiž uskutoční vnútrostranícka diskusia.

Predseda strany Andrej Kiska zatiaľ nepovedal, či bude vo funkcii pokračovať. Po tom, ako sa stiahol z verejného života, strane klesli preferencie pod hranicu zvoliteľnosti do parlamentu.

Vnútrostranícka diskusia

V prieskume agentúry Focus z 24. mája strana dosiahla podporu 4,3 percenta opýtaných. Podpredsedovia strany Juraj Šeliga a Jana Žitňanská sú však optimisti a veria, že preferencie Za ľudí budú rásť.

Podľa informácií agentúry SITA by sa Andrej Kiska mal stretnúť s ľuďmi vo vedení strany tento týždeň.

„Nechal by som to na pána Kisku, aby sa sám vyjadril,“ reagoval podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga na otázku, či Kiska oznámil najbližším spolupracovníkom v strane rozhodnutie o svojej budúcnosti.

Šeliga uviedol, že preferuje, aby sa na sneme delegáti stretli osobne a uskutočnil sa čo najskôr.



Podpredsedníčka Za ľudí Jana Žitňanská agentúre SITA povedala, že sa chcú stretnúť s ľuďmi v regiónoch a viesť s nimi vnútrostranícku diskusiu. Termín snemu však nevedela odhadnúť. Podľa nej je dôležitá vnútorná diskusia v strane, a nie to, aby sa snem uskutočnil čo najskôr.

Kiska v politickom ústraní

Vo februárových parlamentných voľbách strana dosiahla podporu 5,77 percenta.

Po odchode predsedu Kisku do politického ústrania strana klesla pod hranicu piatich percent, ktorá zaručuje vstup do parlamentu. Šeliga aj Žitňanská sú optimisti a veria, že podpora strany bude rásť.



„Strana za ľudí má kvalitných ľudí, dvanásť poslancov si vie dobre zastať svoju robotu. Sú pripravení reagovať, pripravovať pozmeňujúce návrhy k zákonom, zapájať sa do rozpravy a sú odborníkmi. Máme dve ministerky, ktoré vo vláde dobre odvádzajú svoju robotu,“ poznamenal Šeliga.

Podľa neho je práve toto cesta, ako ukázať verejnosti, že Za ľudí je hlasom rozumu a čím viac bude stranu „cítiť vo verejnom priestore“, tým viac jej budú voliči dôverovať.

„Teraz je na nás, aby sme ukázali, že sme si ich hlasy naozaj zaslúžili. To si myslím, že ukazujeme. Musíme im dať o tom vedieť poctivou robotou, rozumnou, a nie populistickou diskusiou,“ dodal Šeliga.

Problémy so srdcom

Žitňanská si myslí, že Za ľudí vo vnútornej diskusii dospeje k záveru, ktorý bude mať za následok aj to, že strana sa „pozviecha“. „Verím, že v ďalšom prieskume budú preferencie strany optimistickejšie,“ dodala.



V prieskume agentúry Focus, ktorý zverejnila TV Markíza v nedeľu 24. mája, strana dosiahla podporu 4,3 percenta opýtaných. V aprílovom prieskume jej Focus nameral 3,2 percenta.



Andrej Kiska sa stiahol do úzadia krátko po parlamentných voľbách. Začiatkom marca oznámil, že vynechá rokovania o zostavení vlády pre problémy so srdcom.

Zastupovaním poveril podpredsedníčku strany Veroniku Remišovú.