Prieskum Focus: Koaličné strany nestrácajú voličov ani počas koronakrízy

Strana Za ľudí zastavila úbytok percent.

24. máj 2020 o 13:46 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Odkedy premiér Igor Matovič prevzal vládu v čase krízy spojenej s novým koronavírusom, postupne stratil asi dve percentá hlasov. Naopak zhruba po jednom percente hlasov pribudlo za posledný mesiac Matovičovým kritikom v koalícii stranám Sas a Za ľudí.

Ukazuje to májový prieskum agentúry Focus pre reláciu Na Telo súkromnej TV Markíza. Výberovú vzorku tvorilo 1011 respondentov. Prieskum ešte nezachytil uvoľňovanie bezpečnostných opatrení.

Ak by sa voľby konali v polovici mája, tak by podľa prieskumu získala Koalícia strán OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola 22,9 percent, druhý by skončil Smer s 21,6 percentami a Sme Rodina by získala 11,2 percenta.

Strana ĽSNS by mala 9,7 percent, SaS získala 8,0 percent a do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko s 6,5 percentami. Za ľudí ostáva tesne pod zvoliteľnú hranicu piatich percent.

Od volieb prešli len necelé tri mesiace a v takto krátkom čase by musel existovať naozaj silný faktor, ktorý by zásadnejším spôsobom pohol s preferenciami, tvrdí šéf agentúry Focus Martin Slosiarik.

„Keďže Slovensko zatiaľ zvláda koronakrízu z epidemiologického hľadiska veľmi dobre, tak toto komplikované obdobie sa v preferenciách zásadnejšie neprejavilo,“ tvrdí Slosiarik.

V koalícii sú zmeny

Víťazná strana OĽaNO získala vo voľbách 25 percent, prvý mesiac vo vláde strana v prieskume Focusu klesla na 24,4 percenta a teraz ďalej klesla na 22,9 percent.

„Najčastejšie ide o straty v prospech koaličných partnerov Sme rodina alebo SaS,“ povedal Slosiarik.

Matovič sa okrem problémov s novým koronavírusom musel potykať aj s kritikou svojich koaličných partnerov SaS a Za ľudí za bezpečnostné opatrenia počas veľkej noci. Neskôr sa šéf SaS Richard Sulík viackrát s Matovičov nezhodol v ekonomických otázkach ako je napríklad zatvorenie obchodov v nedeľu.

Po niekoľkých týždňoch premiér označil za svojho najbližšieho spojenca v koalícii Borisa Kollára zo Sme rodina.

Minulý týždeň v uvoľnenej debate v TV Markíza už Matovič so Sulíkom oznámili, že sa ich vzťahy zlepšili.

„Sme ako talianske siamské dvojčatá, chvíľu je to búrlivé a potom vidíte, že sa potrebujete,“ povedal Matovič.

V tejto situácii strana Sas od volieb kontinuálne rástla zo 6,22 percenta na terajších osem. Strana Za ľudí prvý mesiac klesla z 5,77 percent na 3,2 percentá a potom posilnila na 4,3 percentá.

Sme rodina mala 8,24 percenta, za prvý mesiac získala 11,5 percenta a teraz má 11,2 percenta.

Slosiarik upozorňuje, že súhrný počet percent pre celú koalíciu sa pohybuje okolo 46 percent a vo voľbách to bolo na úrovni 45 percent, takže situácia sa veľmi nemení.

Smer stagnuje

Smer posledný mesiac okrem opozičnej politiky riešil rozkol v strane, keď Peter Pellegrini oznámil, že sa definitívne bude uchádzať o post predsedu strany. Zároveň začal tlačiť na to, aby bol snem čo najskôr.

Ešte prvý mesiac po voľbách Strana Smer posilnila z 18,29 percent na 21,8 percent. Teraz stagnuje a získala 21,6 percenta hlasov.

Naopak stále rastie ĽSNS, ktorá mala vo voľbách osem percent a teraz už má takmer desať.

Z mimoparlamentných strán je naďalej vidieť postupný pokles strany Progresívne Slovensko, ktorá mala vo voľbách tesne pod deväť percent a teraz je to už 6,5 percenta.