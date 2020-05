Núdzový stav už nepotrebujeme, tvrdí Kollár

Žiga na núdzový stav nevidí dôvod.

31. máj 2020 o 12:35 TASR

BRATISLAVA. Slovensko už nepotrebuje mať vyhlásený núdzový stav pre pandémiu nového koronavírusu.

Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) Boris Kollár (Sme rodina) v nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3.

Napriek tomu, ako tvrdí, chápe pohnútky premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), prečo tento stav ešte nebol zrušený, a to byť pripravený na druhú vlnu pandémie.

"Premiér chce byť pripravený, to sa mu nedá vytknúť," povedal šéf parlamentu. Zotrvanie v núdzovom stave podľa jeho slov neznamená, že budú na Slovensku zatvorené obchody, nebude sa dať cestovať, či ísť na dovolenku.

"Vďaka núdzovému stavu nebude potrebné, aby musela opäť rýchlo zasadnúť vláda, ale bude možné hneď prijímať opatrenia a okamžite konať," vysvetlil Kollár.

Žiga dôvod na núdzový stav nevidí

Poslanec Peter Žiga (Smer) upozornil, že celý svet otvára hranice, obchody a zmierňuje kritériá. Podotkol, že sú krajiny, kde núdzový stav vyhlásený ani nebol.

Súvisiaci článok Z fondu vzájomnej pomoci sa ešte nevyplatilo ani euro Čítajte

"Už pominuli dôvody, aby sme hrotili situáciu a my na Slovensku sa ideme báť druhej vlny pandémie. Druhá vlna príde, ale v oblasti ekonomiky," povedal Žiga. Byť vládou, bojí sa skôr "pandémie nezamestnaných a chudoby".

Radí jej preto, aby sa venovala skôr ekonomickej situácii. Núdzový stav podľa poslanca obmedzuje slobodu ľuďom a nevidí dôvody v jeho zotrvaní.

"Ak by vypukla druhá vlna pandémie nového koronavírusu, Slovensko to bude vedieť vopred, lebo sa to šíri z iných krajín. Bude dosť času potom na vyhlásenie mimoriadnej situácie i núdzového stavu," podotkol.

Upozornil, že aj povinná štátna karanténa pre repatriantov mala zmysel, keď vrcholila pandémia.

Štátna karanténa

Predseda parlamentu si myslí, že by sa už mohli uvoľňovať opatrenia v prípade povinnej štátnej karantény.

Verí, že ústredný krízový štáb i hygienici pochopia, že je to už pomaly neudržateľné. "Je to na takých číslach, že by sme to mali začať uvoľňovať," vyhlásil Kollár.

Verí, že toto uvoľnenie pôjde "ruka v ruke" s ostatnými štátmi. Repatriantom sa ospravedlnil za "neľudské podmienky" v karanténe v štátnom zariadení v Gabčíkove.

Zároveň však podotkol, že ľudia, ktorí štátnou karanténou prešli, ochránili zvyšných ľudí na Slovensku.