Dobré ráno: USA horia, prezident hovorí o streľbe do ľudí

Čo sa deje v Spojených štátoch a čo protesty spustilo.

31. máj 2020 o 23:17 Tomáš Prokopčák, Nina Sobotovičová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/fpbxs-de4f56?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Horiace obchody, násilie v uliciach, zákaz vychádzania a armáda, ktorá by mohla zasiahnuť proti vlastným obyvateľom.

Nie, toto nie sú scény kdesi z blízkeho východu alebo z Afriky, cez víkend takto vyzerali viaceré mestá a miesta v Spojených štátoch. Upokojeniu situácie nepomohol ani prezident Donald Trump, ktorý povedal, že kde začína rabovanie, tam sa bude strieľať.

Prečo Amerika horí, prečo a proti čomu ľudia protestujú a či sa to môže zvrhnúť do väčšieho problému?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Ninou Sobotovičovou.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

V sobotu večer do vesmíru úspešne odštartovala súkromná kozmická raketa SpaceX s prvými astronautmi NASA na palube. Vôbec prvý raz v dejinách sa tak súkromníkovi podarilo poslať ľudí do vesmíru, čím práve začala éra komerčných letov s ľudskou posádkou. Kozmická loď Crew Dragon sa v nedeľu poobede spojila s Medzinárodnou vesmírnou stanicou ISS.

Keby sa Peter Pellegrini odtrhol a opustil Smer, jeho vlastná strana by mohla získať viac ako 20 percent. Vyplýva to z nového prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Smer by po odchode Pellegriniho klesol na ani nie desať percent, Pellegrini by bral aj stranám ako sú Sme Rodina, Dobrá voľba či Most, voliť by ho chcela tretina nerozhodnutých voličov. OľaNO by malo stále takmer 22 percent, SaS sedem, strana Za ľudí by sa nedostala do parlamentu. Všetky výsledky i možnosť vyskladať si vlastné koalície nájdete na webe SME.sk.

Slovensko už nepotrebuje núdzový stav, povedal cez víkend predseda parlamentu a šéf koaličnej strany Sme Rodina Boris Kollár. Kollár ale v TA3 dodal aj to, že chápe, prečo ešte nebol tento stav premiérom Matovičom zrušený. Dôvodom má byť prípadná druhá vlna pandémie.

V Rusku sa koronavírusom nakazilo podľa oficiálnych údajov už viac ako 400-tisíc ľudí , situácia je kritická aj v Brazílii, kde zomrelo už takmer 30-tisíc ľudí a počet pozitívne testovaných na nový koronavírus sa blíži k pol miliónu. V oboch krajinách pritom môže byť situácia ešte oveľa horšia, ako ukazujú oficiálne údaje.

Vedci určili miesto, v ktorom vznikajú subjektívne pocity stresu. Na stresovej reakcii sa podľa MRI mozgu podieľa sieť nervových spojení, ktorá vychádzajú z hipokampu. Stresové výjavy následne aktivovali aj dorzolaterálny prefrontálny kortex - oblasť, ktorá je zapojená do vyšších kognitívnych funkcií a regulácie emócií.

Odporúčanie

Čína rozsah problému s novým koronavírusom zatajovala. A potom sa snažila zahladiť všetky stopy po tom, že to vlastne robila. Mojim dnešným odporúčaním je tak reportáž magazínu Wired, ktorá tieto prvé okamihy pandémie opisuje. V texte Prvé dni veľkého čínskeho koronautajovania sa pozrela, ako z internetu zrazu zmizli informácie, kontá na sociálnych sieťach i celé texty, ktoré o novom probléme hovorili.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Rozhovory ZKHje diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Zaklínač je miniséria zo sveta Zaklínača. Bude vychádzať pravidelne ako knižný klub a so špeciálnymi časťami, ktoré sa budú venovať televíznemu seriálu.

Dobrú chuť je týždenný podcast denníka SME o jedle, jedení, varení aj kulinárstve.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Kvantum ideí je dialogický podcast o veľkých otázkach života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Diskutujú Jaroslav Varchola (vedec) a Jakub Betinský (filozof).

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.