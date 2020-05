Prieskum: Pellegriniho vlastná strana by porazila Smer a skončila tesne za OĽaNO

Nová Pellegriniho strana by získala 21 percent, Smer necelých 10.

31. máj 2020 o 13:27 (aktualizované 31. máj 2020 o 14:03) Daniela Hajčáková

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

BRATISLAVA. Ak by sa podpredseda Smeru Peter Pellegrini skutočne rozhodol odísť zo strany a založiť si novú, jej podpora u voličov by bola dvojnásobne väčšia v porovnaní so Smerom na čele s Robertom Ficom.

Naznačuje to prieskum, ktorý urobila pre reláciu Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza agentúra Focus.

https://www.tvnoviny.sk/player_ssl/113348_video?id=113348&is_web=1&domainName=tvnoviny.sk&domainNameEnv=https://www.tvnoviny.sk&autoplay=0&noads=0&nomidads=0&nopreads=0&nopostads=0&desc=http://www.tvnoviny.sk/na-telo/1998669_exkluzivny-prieskum-nova-strana-p-pellegriniho-by-ukradla-smeru-polovicu-volicov

Podľa jeho výsledkov by novej Pellegriniho strane dalo svoj hlas 21,4 percenta voličov, Smer s jeho súčasným šéfom by u ľudí získal podporu 9,6 percenta hlasov.

Súvisiaci článok Prieskum Focus: Koaličné strany nestrácajú voličov ani počas koronakrízy Čítajte

Po hnutí OĽaNO by sa tak novovzniknutá Pellegriniho strana stala druhou najsilnejšou.

Prieskum robila agentúra Focus od 14. do 21. mája na vzorke 1011 ľudí, ktorých sa osobne pýtali:

"Ak by Robert Fico ostal predsedom SMER-u a Peter Pellegrini by zo SMER-u odišiel a založil novú politickú stranu, zmenilo by to nejako Vaše rozhodnutie koho voliť? Ktorej strane by ste dali hlas v tejto situácii?"

Agentúra zbierala dáta pre prieskum ešte pred tohtotýždňovými vyhláseniami Fica a Pellegriniho.

Šéf najsilnejšej opozičnej strany Fico v utorok povedal, že sa nechystá odísť zo Smeru, lebo už vraj nemá kde ísť, hoci je podľa svojich slov pripravený zmeniť svoje správanie. Pellegrini krátko na to Fica vyzval, aby funkciu predsedu zložil a vyhol sa tak tomu, aby skončil ako Mečiar a Dzurinda.

Brala by aj od kotlebovcov a Sme rodina

Vo februárových parlamentných voľbách získal Smer 18 percent hlasov. Podľa súčasného prieskumu by však Pellegriniho strana spoločne so Smerom dosiahla dohromady podporu tridsiatich percent.

Je to preto, že Pellegriniho strana by hlasy čerpala aj z táborov voličov ostatných strán.

Najviac by ich podľa predpokladov vzala Smeru, až takmer polovica z opýtaných (49%) odpovedala, že by hlas dali práve Pellegriniho strane.

Pellegrini by čerpal aj zo skupiny nerozhodnutých voličov – takmer tretina opýtaných (31%) uvádza, že by volili novú stranu súčasného popredsedu Smeru.

Šancu by Pellegriniho strana mala aj medzi voličmi menších strán, ako je Dobrá voľba, SNS, Vlasť, či Most-Híd, ktoré sa po februárových voľbách do parlamentu nedostali. Takmer pätina (22%) ich voličov by jej dalo svoj hlas.

Odlákať by však mohla aj viac ako každého desiateho voliča extrémistickej strany ĽSNS či Sme Rodina.

"Je to dané hlavne tým, že v posledných piatich rokoch tieto dve strany - Sme rodina a kotlebovci, odčerpali najväčšiu časť bývalých voličov Smeru," vysvetľuje šéf agentúry Focus Martin Slosiarik. Časť z nich by sa teraz priklonila k Pellegrinimu.

Slosiarik hovorí, že hoci sú teraz sympatie voči Pellegrinimu medzi ľuďmi veľmi vysoké, zmeniť sa to môže, keď naňho iné politické strany zamerajú svoju pozornosť. "Keď sa začne objavovať negatívna kampaň vyslovene na meno Petra Pellegriniho," hovorí Slosiarik.

Pellegriniho zatiaľ pri jeho vzbure vnútri Smeru voči jeho súčasnému šéfovi verejne podporili len traja členovia predsedníctva strany z trinástich. Či odíde zo Smeru a založí novú stranu, má byť podľa neho známe do leta, povedal v nedeľu.

OĽaNO stále vedie

Podľa výsledkov prieskumu by najsilnejšou stranou zostalo OĽaNO Igora Matoviča, svoj hlas by mu dalo takmer 22 percent voličov.

Nasleduje strana Petra Pellegriniho, Smer a Sme rodina s podporou takmer deväť percent a ĽSNS s ôsmimi percentami.

Vládna koaličná SaS by získala 7,1 percenta, mimoparlamentné Progresívne Slovensko 5,5 percenta, KDH 4,5 percenta hasov. Koaličná strana Za ľudí sa naďalej drží pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu s podporou 4,2 percenta.

Nerozhodnutých je podľa prieskumu 11 percent voličov.