Minúta po minúte: Zsuzsová namieta senát, podľa nej je zaujatý

Pokračuje súd v prípade vraždy Kuciaka.

1. jún 2020 o 9:15 Peter Kováč

Proces v prípade vraždy Jána Kuciaka pokračuje 16. dňom.

Na súde by mal vypovedať kriminalista o digitálnych stopách.

Prvý raz po prijatí opatrení kvôli pandémii COVID-19 sú na súde viaceré médiá, hoci v obmedzenom počte a za sprísnených podmienok.

9:29 Zsuzsová podala námietku zaujatosti, ktorú hneď v úvode pojednávania číta. Namieta predsedníčku senátu Ruženu Sabovú, ale aj ďalších dvoch členov Ivana Matela a Rastislava Stieranku. Zároveň je prekážajú obhajcovia poškodených, najmä zástupca Kuciakovcov Daniel Lipšic.

„S touto osobou sa poznám, a to nielen zbežne,“ vyhlásila Zsuzsová s tým, že na poukazovala už na začiatku pojednávania, no nik sa to nevšímal. Naráža tým na to, že sa v minulosti pokúšala nakontaktovať aj na Lipšica podobne ako na ďalších vplyvných ľudí z politiky či justície. Samotný Lipšic situáciu opísal v minulosti tak, že to bolo v období, keď sa mu niekto nabúral do facebookového účtu. Poprel však, že by so Zsuzsovou komunikoval.

Na predsedníčke Szabovej prekáža Zsuzsovej údajný tendenčný prístup. „Je zaujatá, neustále zasahovala do mojich vyjadrení,“ vyhlásila na súde Zsuzsová. Nepáči sa jej ani prezentácia kauzy v médiách či to, že jej Szabová na predošlých pojednávaniach nedovolila ujať sa slova. Zdôvodňovala to tým, že opätovnú možnosť vypovedať dostane po ukončení dokazovania. Zsuzsová pritom pôvodne odmietla vypovedať, teraz hovorí o tom, že vypovedala čiastočne a teraz už záujem o to má.

9:17 Na pondelkovom pojednávaní by mali postupne vypočúvať troch predvolaných znalcov, a to z odboru súdneho lekárstva aj počítačovej kriminality. Začína sa bez prítomnosti Zsuzsovej obhajkyne Júlie Vestenickej, ktorá si doma zabudla talár a bude meškať.

9:15 Pojednávanie sa začalo. Prvý raz po vypuknutí koronakrízy sú na mieste prítomné aj médiá, hoci s bezpečnostnými opatreniami. Z tohto dôvodu tentoraz už nie je povolený zvukový prenos.

Z obžalovaných sú prítmný Marian Kočner, Alena Zsuzsová aj Tomáš Szabó.