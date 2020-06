Krajniak ocenil zamestnancov centier pre deti a rodiny

V centrách sa nezistili žiadny prípad COVID-19.

1. jún 2020 o 15:27 TASR

BRATISLAVA. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (MDD) minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) spolu s poslankyňou Národnej rady (NR) SR a predsedníčkou výboru pre sociálne veci Janou Žitňanskou (Za ľudí) v pondelok navštívil vybrané centrá pre deti a rodiny v Bratislavskom kraji a poďakoval všetkým zamestnancom za to, že sa na Slovensku nevyskytol v žiadnom CDR prípad ochorenia COVID-19.

"Chcem osobne poďakovať zamestnancom centier a rovnako zariadení sociálnych služieb za to, ako sa starali o našich starých rodičov, rodičov, ale v tomto prípade o deti, a vďaka ich zodpovednej práci, čo sa týka centier pre deti a rodiny po celom Slovensku, sme nemali ani jediný prípad ochorenia na COVID-19," povedal Krajniak, ktorý zamestnancom za ich prácu odovzdal ďakovný list.

K situácii spojenej s pandémiou nového koronavírusu sa vyjadril aj riaditeľ centra pre deti a rodiny Studienka Viliam Gyurke.

"Bolo to náročné, samozrejme, pretože náročné to bolo aj pre dospelých, nie to ešte pre deti. Na druhej strane, máme úžasné deti a tie nám to pomohli zvládnuť a máme aj priestory, kde sme to mohli zvládnuť - to znamená areál, ktorý sme mohli plne využívať aj v čase tých najväčších obmedzení," uviedol Gyurke.