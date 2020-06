Väzni vyrobili vyše dvadsaťtisíc ochranných štítov

Vo väzniciach ukončili výrobu ochranných prostriedkov, pokračuje sa vo videonávštevách.

1. jún 2020 o 17:05 TASR

BRATISLAVA. Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) ukončil po necelých troch mesiacoch výrobu ochranných prvkov v boji proti novému koronavírusu - rúšok, ochranných štítov a overalov.

"V rámci vedľajších hospodárstiev ústavov sme ukončili výrobu ochranných prvkov a opäť sa venujeme najmä výrobe nevyhnutnej pre chod zboru a na objednávku. Za obdobie od 27. februára do 22. mája väzni ušili 295 263 rúšok a 20 000 rúšok so strednou vrstvou s iónmi striebra. Rúška šili väzni v siedmich ústavoch, ktoré majú zriadené strediská šitia, a to v ústave Košice-Šaca, Banskej Bystrici-Kráľovej, Košiciach, Nitre-Chrenovej, Želiezovciach, Ružomberku a Dubnici nad Váhom," uviedla hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.

Vyše dvadsaťtisíc štítov

S kompletizáciou ochranných štítov väzni skončili s celkovým počtom 20 572.

Overalov väzni ušili dovedna 1 008, avšak po oficiálnom ukončení výroby bol zbor požiadaný o pomoc.

Na základe toho väzni dodatočne ušili ďalších 41 kusov pre domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých a súkromnú ambulanciu.

Naďalej platí, že v rámci preventívnych opatrení je mimo orgánov činných v trestnom konaní a obhajcov za dodržania nariadení a predpisov zákaz návštev.

Počas mimoriadnej situácie sa vedenie zboru so súhlasom a podporou ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej (Za ľudí) rozhodlo už zrealizované kompenzačné opatrenia doplniť o projekt videonávštev, ktorý zabezpečuje spojenie väznených osôb s ich blízkymi.

Preto ZVJS pokračuje v realizácii videonávštev. Prvé naplánované termíny boli v ústave Žilina a Košice-Šaca a od spustenia projektu 16. mája sa zrealizovalo 785 videonávštev.

"Videonávštevy sa stali dočasnou náhradou nárokových návštev pre rodinných príslušníkov a blízke osoby. Uvedomujeme si, že 20-minútový rozhovor cez obrazovku nenahradí priamy kontakt, ale vzhľadom na momentálnu situáciu sa snažíme čo najviac chrániť väznené osoby a dodržiavať opatrenia, ktoré sú pre ich ochranu určené. Zároveň však myslíme aj na ich psychické rozpoloženie, a preto považujeme projekt videonávštev za prospešné riešenie vzniknutej situácie," priblížila Kacvinská. Na realizáciu videonávštev nemá však väznená osoba právny nárok.

Jeden nakazený sa už vyliečil

V slovenských ústavoch testovali do konca minulého týždňa 94 väzňov. Ochorenie COVID-19 doteraz potvrdili len v marci, a to u jedného väzňa z ústavu v Bratislave z otvoreného oddelenia. Z ochorenia sa vyliečil.

V preventívnej ústavnej karanténe je v súčasnosti sedem osôb. Aktuálne sa v slovenských väzniciach nachádza 10.456 odsúdených a obvinených.