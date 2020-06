Na súde s Kočnerom ukázali dáta dokazujúce, že mobily páchateľov boli na mieste činu

Pojednávanie je odročené na 17. júna.

1. jún 2020 o 18:50 Peter Kováč

BRATISLAVA. V prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pribudol v pondelok ďalší z nepriamych dôkazov proti vykonávateľom i objednávateľom vraždy. Na súde totiž odzneli údaje o tom, ako sa pohybovali ich mobily v dňoch okolo vraždy.

Určiť sa to dá z toho, ako sa pripájali cez BTS stanice zabezpečujúce príjem signálu.

Dáta potvrdili, že mobily Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa boli v deň vraždy vo Veľkej Mači. Zároveň sa ďalšie dva mobily, podľa obžaloby patriace Alene Zsuzsovej a Marianovi Kočnerovi, na ďalší deň k sebe priblížili natoľko, že sa ich majitelia pravdepodobne stretli.

"Tento dôkaz je dôležitý, lebo zapadá ako puzzle. Ako kamienky do mozaiky," vyhlásil právny zástupca Kuciakovcov Daniel Lipšic.

Na súde tieto dáta prezentoval svedok Dušan Mikulaj, ktorý sa zameriava na počítačovú kriminalitu a pôsobí v polícii.

Vysvetľoval, že skupinka zrejme použila "taktické" či "služobné" telefóny, čiže len na tento účel. Začiatkom roka 2018 ich kúpili a vyskúšali, či všetko funguje. Následne sa ich aktivita opäť zvýšila v dňoch okolo vraždy. Potom opätovne stíchli.

Dáta si interpretujú po svojom

Keďže údaje o polohe mobilov majú odchýlky, Zsuzsová aj Kočner sa ich spoľahlivosť snažili spochybniť. Kočner napríklad poukazoval na rôzne anomálie v tom, ako sa mobily prepájali medzi jednotlivými BTS stanicami. So Zsuzsovou naďalej tvrdia, že sa deň po vražde nestretli v Bratislave.

Rovnako Zsuzsová odmieta, že by následne odovzdala peniaze od Kočnera za vraždu Andruskóovi.

"Znalec potvrdil, že 22. februára (deň po vražde, pozn. red.) neprebehla medzi mnou a pánom Andruskóom žiadna komunikácia. Takisto nepotvrdil to, že som sa s pánom Kočnerom stretla v Bratislave. Povedal len to, že je to možné. Nie je to potvrdené ani isté," vyhlásila na súde Zsuzsová.

Právni zástupcovia poškodených však jej slová vzápätí opravovali. Slová znalca totiž prekrútila.

Znalec hovoril len o tom, že v danom čase s Andruskóom netelefonovala alebo si nepísala klasické esemesky. Dátovú komunikáciu, napríklad cez WhatsUp či Threemu dané dáta nezachytávajú, keďže znalec sa sústredil len na polohu mobilov.

Kočner vysvetľoval telefonát, Gorilu nie

Na pondelkovom pojednávaní zaznela medzi ďalšími dôkazmi aj nahrávka, v ktorej sa Kočner zavraždenému Kuciakovi vyhrážal, že naňho aj jeho rodinu začne zbierať špinu. Kuciak po tomto telefonáte podal aj podnet na Generálnu prokuratúru, no nik vo veci nekonal.

Kočner to na súde vysvetľoval tak, že išlo o obyčajný telefonát a žiadne vyhrážanie. Nikdy predtým ani potom vraj Kuciakovi pre jeho články nevolal. Rozčúlil ho vraj len článok, v ktorom Kuciak písal o tom, ako predal byt, čo sám nepovažoval za verejný záujem.

"Kupca, ktorý to kúpil v dobrej viere, začali bombardovať novinári, za čo ho kúpil, prečo ho kúpil. Je to článok, ktorý nemá nič spoločné s mojím podnikaním či s údajnou trestnou činnosťou," vysvetľoval Kočner.

Nešlo o jedinú nahrávku, ktorá na súde odznela. Na návrh Lipšica sa púšťala aj nahrávka Kočnera s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom z roku 2014. Podnikateľ sa na nej naváža do Trnku a viní ho z toho, že sa poza jeho chrbát snažil predať nahrávku Gorily šéfovi Penty Jaroslavovi Haščákovi.

Asi sedemdesiatminútový zvukový záznam odznel na súde celý, no Kočner ho nijako nekomentoval. Počas jeho prehrávania si písal poznámky a tváril sa nezúčastnene.

Prekvapila však Zsuzsová, ktorá sa snažila namietať zaujatosť celého trojčlenného senátu aj Lipšica. Odôvodnila to tým, že súd jej nedáva dostatočný priestor na vyjadrenia, hoci pôvodne vypovedať odmietla. Odvtedy jej predsedníčka Ružena Sabová viackrát povedala, že opätovnú možnosť vypovedať dostane po skončení dokazovania.

Námietku aj preto senát po porade zamietol. Pojednávanie bude pokračovať v polovici júna.