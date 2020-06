Dobré ráno: Bola Kočnerovou opičkou, skončila vo väzbe

Monika Jankovská sa vzdala funkcie sudcu. Ako fungovala.

7. jún 2020 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Jakub Filo

„Miesto Mumlavej nech dôjde ktokoľvek, bude ministerstvo riadiť Monika Jankovská. A to je moja opička.“

Tak písal Marian Kočner svojej volavke Alene Zsuzsovej. Dnes sú vo väzbe Kočner, Zsuzsová aj Jankovská, ktorá už nie je nieto štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti, nie je už ani sudkyňou. Že sa funkcie vzdala, koncom minulého týždňa informoval prezidentský palác.

Kto teda Monika Jankovská je, ako sa správala, ako ju dobehla spravodlivosť a čo to znamená pre stav výkonnej aj súdnej moci v našej krajine?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jakubom Filom.

Krátky prehľad správ

Prezidentka Zuzana Čaputová predniesla minulý týždeň svoju prvú správu o stave Slovenska. Povedala, že by sme sa ako krajina nemali vracať do stavu spoločnosti pred koronou. Tiež ocenila disciplínu ľudí v tejto kríze a ako meniace sa vlády zvládli prvú vlnu pandémie. Vyzdvihla prácu vedcov a upozornila napríklad na potrebu chrániť prírodu. Celý jej prejav nájdete na SME.sk.

Za kaštieľom, do ktorého chodí odpočívať Robert Fico, sa ukazuje aj ďalší oligarcha spájaný so Smerom, Jozef Brhel. Okrem neho sa pri kaštieli vo Vinosadoch neďaleko Bratislavy objavujú aj mená ako Miroslav Výboh či Juraj Široký.

Zamestnanci Slovenského národného divadla žiadajú novú ministerku kultúry, aby sa riadne vybral generálny riaditeľ našej prvej scény. Otvorený list podpísali stovky zamestnancov SND, ktorí chcú transparentné výberové konanie.

Balík finančnej pomoci, ktorý nám poskytne Európska únia na obnovu po koronakríze, by sme mali použiť na pretvorenie našej ekonomiky na inovatívnu, zelenšiu a zdravšiu. Tvrdí to podpredsedníčka vlády Veronika Remišová. Obnova by mal byť vizionárska a keďže peniaze budeme splácať, nesmieme ich premrhať.

Prvá firma už začal vyrábať vakcíny proti novému koronavírusu, aj keď testy ešte neskončili. Spoločnosť AstraZeneca priznáva, že ide do riziká, ak by klinické testy zlyhali, vakcíny môže zahodiť. Hovorí však, že ak budú testy úspešné, očkovacích látok bude potrebných veľa.

Odporúčanie

Naše odporúčania tu sú často všelijaké vážne. A keď dôjde na filmy a série, zvyčajne riešia veľké a dôležité problémy súčasnosti. Tak viete čo, nie... moje dnešné odporúčanie nebude z tohto nič. Ak si chcete oddýchnuť, pustite si niečo pekné. Napríklad ja tretiu sériu Somebody Feed Phil na Netflixe.

Priznám sa, s týmto gastronomickým seriálom sme sa spočiatku trochu hľadali, ale vždy nadšený Phil Rosenthal je skrátka také zlatíčko, že po pár epizódach ho musíte mať radi. Možno sa o jedle a kulinárskych trikoch nič nové nedozviete, ale dôležitý je v tomto prípade výsledný pocit: že na svete sú krásne veci, veci, ktoré si treba užívať, že dobré jedlo je jednou z nich a toto dobré jedlo nájdete kdekoľvek na svete, len sa treba trošku obzerať.

