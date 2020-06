Koronavírus: Nevracajme sa do stavu spoločnosti pred koronou, vyzýva v správe o stave republiky Čaputová (minúta po minúte)

Slovensko eviduje spolu 1526 nakazených novým koronavírusom SARS-CoV-2. Z ochorenia COVID-19 sa dosiaľ vyliečilo 1376 ľudí.

5. jún 2020 o 6:05 (aktualizované 5. jún 2020 o 12:11) Jakub Habas, Andrej Kuzmány, SITA, TASR

Priebeh pandémie koronavírusu sledujeme naživo (minúta po minúte):

12:09 Lekári varujú, že pakistanský systém zdravotnej starostlivosti by čoskoro mohli ochromiť pacienti s koronavírusom.

11:41 Podpredsedníčka vlády pre investície Veronika Remišová a podpredseda parlamentu Juraj Šeliga ocenili prejav prezidentky.

Obaja súhlasia, že kríza spôsobená pandémiou je šanca posunúť Slovensko dopredu.

11:35 Správa prezidentky Čaputovej bola podľa šéfa parlamentu Borisa Kollára vyvážená, dotkla sa všetkých tém i pálčivých otázok.

Prejav bol podľa Kollára "veľmi jemne ladený", avšak každý, komu chcela svoje slová adresovať, sa tam podľa neho nájde.

11:11 Podpredseda opozičného Smeru Richard Raši považuje prejav prezidentky za vyvážený.

Za silný moment prejavu považuje, že v ňom jasne vyjadrila nesúhlas, ako prebieha voľba generálneho prokurátora a že takýto dôležitý zákon by mal ísť štandardným legislatívnym konaním.

11:04 Štúdiu, ktorá upozorňovala na možné zvýšené riziko úmrtia nakazených koronavírusom pri užívaní hydroxychlorochínu, stiahli.

Vedci sa obávajú spoľahlivosti využitých dát.

10:36 Premiér Igor Matovič povedal, že v správe prezidentky si všimol aj tému prokuratúry a výhrady k legislatívnemu procesu.

"Keď medzi riadkami bolo myslené, že poslanecký návrh nie je riadny legislatívny proces, v tom prípade treba zmeniť ústavu a poslancom treba zobrať právo predkladať zákony," povedal novinárom s tým, že poslanecký návrh považuje za riadny legislatívny proces.

Na slová prezidentky o tom, že v prípade kultúrno-etických tém jej chýba poctivá debata, premiér reagoval, že úlohu v tom zohrali médiá.

"Myslím si, že skôr médiá strašili takýmito zmenami, robili aj z našich poslancov strašiakov. Omnoho menej to bolo v súlade s realitou," dodal.

10:18 Minister financií Eduard Heger je za ponechanie zatvorených obchodov v nedeľu aj po skončení koronakrízy.

10:12 Česko ruší obmedzenia na hraniciach aj s Nemeckom, Rakúskom a Maďarskom.

10:04 Ministerstvo kultúry nechá bezplatný vstup do múzeí a galérií prvú nedeľu v mesiaci.

Ministerstvo dementuje správu, ktorú vo štvrtok a poskytlo médiám Slovenské národné múzeum.

"Slovenské národné múzeum zverejnilo neaktuálnu informáciu bez konzultácie s ministerstvom kultúry," povedal hovorca rezortu Matúš Bystriansky .

09:40 Po desiatich rokoch nepretržitého rastu slovenská ekonomika medziročne oslabila. Reálny hrubý domáci produkt sa v prvom štvrťroku medziročne znížil o 3,7 percenta.

09:35 Prezidenta povedala, že pri prijímaní zákonov nie je dôležitý len cieľ, ale aj cesta, ktorá k nemu vedie.

"Prijímajte preto len také zákony, aké by ste chceli, aby platili aj za vlády vašich oponentov. A prijímajte ich takým spôsobom, akým by ste chceli, aby ich prijímali aj oni," povedala.

09:33 Prezidentka tiež povedala, že súčasný model prokuratúry treba vylepšiť a zbaviť ho politických vplyvov posilnením verejnej kontroly a nezávislosti.

09:32 Na Slovensku nepribudol opäť žiadny prípad nákazy koronavírusom. Celkovo sa nakazilo 1526 ľudí.

Nákazu prekonali ďalší traja ľudia, celkovo sa zotavilo 1379 ľudí. Ochoreniu opäť nikto nepodľahol, celkovo na COVID-19 zomrelo 28 ľudí.

Sedemdňový kĺzavý medián ostáva na čísle 0.

09:22 Kríza nám tiež podľa Čaputovej ukázala, že javy, ako zhoršovanie ovzdušia, majú priamy dopad na to, akým chorobám čelíme.

"Ochrana prírody je preto aj ochranou našich životov," povedala prezidentka.

09:21 Veľkou skúškou prešlo podľa Čaputovej počas prvej vlny koronavírusu aj zdravotníctvo, ktoré si podľa prezidentky zaslúži väčšiu podporu.

Zdravotníctvo podľa Čaputovej naráža na limity vybavenia a ľudí, keďže dlhodobo chýba lekársky a zdravotnícky personál.

Poukázala pri tom na to, že krízu by krajina nezvládla bez ľudí, ktorí sú často platení najmenej, ako ošetrovateľky, zdravotnícky personál, či opatrovateľky.

09:20 Čaputová sa v prejave dotkla aj ekonomiky a poukázala na jednostranné zameranie.

„Kríza nám názorne ukázala našu zraniteľnosť, keď so zastavením automobiliek vidíme, koľko dodávateľských firiem je odstavených a koľko ľudí nemohlo ísť do práce,“ hovorí.

09:16 Prezidentka Čaputová v prejave vyzdvihla aj slovenských vedcov.

"Máme vynikajúcich epidemiológov, virológov, biochemikov a lekárov, o ktorých verejnosť veľa nevedela, až do chvíle, kým sme na ich vedomosti a expertízu neboli životne odkázaní," hovorí Čaputová.

Dôkazom podľa nej aj to, že za niekoľko týždňov dokázali vyvinúť slovenský test na odhalenie ochorenia COVID-19.

Prezidentka kritizuje, že potenciál slovenskej vedy a výskumu dlho nedostával podporu, akú si zaslúži.

09:11 "Našou najväčšou snahou by v súčasnosti malo byť zachovanie súdržnosti," hovorí Čaputová.

Prezidentka tvrdí, že v súčasnosti pozoruje aj opačné tendencie najmä v kultúrno-etických témach, ktoré znova vytvárajú deliace čiary.

09:09 Prezidentka zhodnotila v príhovore aj to, ako krajina zvládla prvú vlnu. Vyzdvihla reakciu končiacej vlády Petra Pellegrinoho aj kroky novej vlády Igora Matoviča. Ocenila aj ochotu ľudí rešpektovať prijaté obmedzania.

"Disciplína bola našou spoločnou kolektívnou odpoveďou, vďaka ktorej sme túto neistotu podstatne zredukovali. Zvládli sme to," hovorí Čaputová.

09:06 Prezidentka už skôr avizovala, že jej prejav bude netradičný, rozhodla sa poukázať najmä na to, čo nám kríza o nás samých a o Slovensku povedala.

"Ak by som mala na začiatku správy o stave republiky predoslať posolstvo, tak bude znieť – Nevracajme sa do stavu spoločnosti pred koronou," povedala.

Prezidentka Zuzana Čaputováprednáša prejav o stave republiky v Národnej rade. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

09:03 Predseda Boris Kollár otvoril rokovanie Národnej rady. Prezidentka už sedí v sále.

08:47 Prezidentka Zuzana Čaputová prišla do Národnej rady. O niekoľko minút prednesie správu o stave republiky.

8:32 Premiér a minister vnútra Roman Mikulec na hraničnom prechode Bratislava - Berg potvrdili, že Slováci môžu bez obmedzení cestovať do Rakúska.

"Nastáva nová doba a opäť môžeme slobodne cestovať," povedal premiér.

Symbolicky roztrhal tlačivá, ktoré doteraz museli občania pri prechode hraníc vypĺňať. To už nebude potrebné.

Na novinársku otázku, či sa dá do Rakúska prejsť už teraz, keďže na hranici stále stoja autá, Matovič odpovedal, že to bude možné "niekedy v týchto chvíľach".

8:15 Počet úmrtí na nový druh koronavírusu v Brazílii presiahol 34-tisíc a je tretím najvyšším na svete - prekonal Taliansko.

Juhoamerická krajina hlásila nový rekord 1473 mŕtvych za 24 hodín, takže celkový počet obetí stúpol na 34 021 a zaradil sa za Spojené štáty a Britániu.

Brazília má teraz potvrdených 614 941 prípadov nákazy, je to druhý najvyšší počet na svete po Spojených štátoch.

Vera Lucia Souzová sa modlí na mieste, kde pochovali jej brata Paula Roberta da Silvu, ktorý zomrel na následky ochorenia COVID-19. Brazília má aktuálne už tretí najvyšší počet obetí koronavírusu na svete. (zdroj: TASR/AP)

8:08 India zaznamenala 9851 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný nárast od vypuknutia pandémie.

Celkový počet infekcií dosiahol 226 770, z toho 6348 úmrtí. V dôsledku choroby COVID-19 pribudlo v krajine za posledných 24 hodín 273 nových úmrtí.

7:50 Vláda pripravuje na zníženie dopadov koronakrízy okrem prijatia ďalších ekonomických opatrení aj balíček na odbúravanie byrokracie či daňový mix.

Nie je vylúčené ani zvyšovanie nepriamych daní a znižovanie priamych daní.

Zároveň chce vláda pokračovať v boji proti korupcii a nevýhodným zmluvám. Konštatoval to vo štvrtok v relácii Na hrane TV JOJ minister financií Eduard Heger.

7:27 Premiér Igor Matovič a podpredseda maďarskej vlády Zsolt Semjén na hraničnom prechode Medveďov - Vámoszabadi informujú o harmonograme otvárania hraníc.

"Ďakujem, že sa vám podarilo zvládnuť krízu a nemusíme sa vás báť a aspoň takto symbolicky tu môžeme otvoriť hranice," povedal Matovič s tým, že hranice medzi krajinami sa otvoria od 8:00.

Rovnako sa v tomto čase otvoria aj hranice s Rakúskom. Občania Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska tak budú môcť od 8:00 cestovať medzi týmito krajinami bez akýchkoľvek obmedzení.

7:15 Francúzsko hlási 44 nových úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19. Celkový počet obetí dosiahol 29 065.

Údaje rezortu zdravotníctva nezahŕňajú úmrtia v domovoch sociálnych služieb a ďalších inštitúciách, pripomína AFP.

7:00 Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a filantrop Bill Gates je "sklamaný" z rozhodnutia Spojených štátov prerušiť vzťahy so Svetovou zdravotníckou organizáciou počas pandémie nového koronavírusu.

Gates na tlačovej konferencii uviedol, že USA "určite povzbudzuje" k tomu, aby zostali členom WHO a "pokračovali v podpore, ktorú poskytujú".

"Ak potrebujeme zlepšiť WHO, tak to aj spravíme, ale to, aby sme (USA) zostali vo WHO, je kľúčové. Príde aj ďalšia pandémia," varoval Gates.

6:36 Ministerka školstva na Madagaskare Rijasoa Andriamananaová bola odvolaná z funkcie po tom, ako oznámila plán nakúpiť z rozpočtových prostriedkov v hodnote 2,2 milióna dolárov sladkosti, ktoré mali žiakom a študentom zmierniť horkú chuť bylinného čaju odporúčaného na tomto ostrove ako účinný liek na chorobu COVID-19.

Podľa ministerkiných predstáv mal každý žiak dostať ako prídel k nápoju aj tri sladkosti - cukríky alebo lízanky. Ministerkine zámery však nenašli podporu u prezidenta Andryho Rajoelinu, ktorý nedávno nariadil bylinnú zmes a výrobky z nej zadarmo distribuovať medzi obyvateľstvo Madagaskaru a ako účinný liek

proti COVID-19 ho ponúka aj v cudzine.

6:20 Spojené štáty zaznamenali za posledných 24 hodín ďalších 1021 úmrtí v dôsledku nákazy, čím sa celkový počet úmrtí v krajine zvýšil na 108 120.

Podľa univerzity Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore evidujú v USA aj viac ako 1,87 milióna potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, z ktorej sa medzičasom zotavilo asi 485-tisíc ľudí.

6:12 Odborný časopis The Lancet informoval, že traja zo štyroch autorov kontroverznej štúdie o použití hydroxychlorochínu proti ochoreniu COVID-19 požiadali o stiahnutie svojho článku.

"Už nemôžeme ručiť za pravdivosť zdrojov primárnych údajov," napísala trojica autorov redakcii časopisu The Lancet, čím podľa agentúry AFP spochybnila postoj štvrtého autora. Tým je Sapan Desai, ktorý vedie málo známu firmu Surgisphere, ktorá pre štúdiu zhromažďovala dáta.

Štúdia dospela k záveru, že osobám s ochorením COVID-19 hydroxychlorochín ani jeho príbuzný chlorochín v liečbe nepomohli, ale u takýchto pacientov mohli ešte podľa nej zvyšovať riziko abnormálneho srdcového rytmu a smrti.

6:05 Prezidentka Zuzana Čaputová dnes o deviatej hodine prednesie v parlamente správu o stave republiky.

"Už teraz môžem prezradiť, že bude iná ako správy prezidentov doteraz," napísala Čaputová na facebooku.

V pléne Národnej rady vystúpi prvý raz.

6:00 Od dnešného dňa budú môcť občania Maďarska, Rakúska, Slovenska a Česka cestovať medzi týmito krajinami bez obmedzení. Oznámil to na facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

"V uplynulých dňoch sme o uvoľňovaní obmedzení na štátnych hraniciach viackrát telefonicky rokovali s rakúskym, českým a slovenským kolegom - Alexandrom Schallenbergom, Tomášom Petříčkom a Ivanom Korčokom. Podarilo sa nám napokon dohodnúť všetky technické otázky, preto zajtra ráno, zrejme od 08.00 h, budú môcť občania Maďarska, Česka, Rakúska a Slovenska cestovať bez obmedzenia na územie týchto štátov," napísal Szijjártó.

Podľa jeho slov to znamená, že od piatka už nebude potrebný negatívny test, ani karanténa po návrate. A zrušené bude i obmedzenie pobytu na 48 hodín.