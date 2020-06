Doklady pre prijatie detí do škôl treba odovzdať do 14. augusta

Školy o prijatí detí rozhodnú do 20. augusta.

8. jún 2020 o 12:57 SITA

BRATISLAVA. Rodičia by mali potrebné doklady súvisiace s prijímaním do škôl ako potvrdenia, odporúčania či vyjadrenia odovzdať do 14. augusta.

Informuje o tom vo svojom rozhodnutí minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Podľa tohto dokumentu riaditeľ školy, vrátane školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta. Zoznam detí prijatých na plnenie školskej dochádzky následne pošle obci, kde majú trvalý pobyt.



Zápisy na základné školy na školský rok 2020/2021 sa konali od 15. apríla do 30. apríla bez prítomnosti detí.

Rodičia mohli svoje deti zapísať cez formulár fyzicky aj elektronicky. Ten následne škole zaslali elektronicky alebo poštou. Prípadne sa potrebný formulár dal osobne vyzdvihnúť v základnej škole.



Oficiálna stránka ministerstva školstva informuje, že súčasťou žiadosti je aj odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Pri dieťati so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami by mali rodičia doložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.



Ministerstvo v rozhodnutí, ktoré vydalo v polovici apríla uviedlo, že v prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna.