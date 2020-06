Kollár sa stretol s Babišom a Zemanom, navštívil aj hrob Karla Gotta

Predseda parlamentu navštívil aj Národný pamätník hrdinov heydrichiády

9. jún 2020 o 18:46 TASR

PRAHA. Premiéri krajín by v ekonomicky ťažkých časoch mali byť pragmatickí, nemali by to byť len ideoví vodcovia.

Aj v súvislosti s koronakrízou to predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) vyhlásil v utorok v Prahe po stretnutí s českým premiérom Andrejom Babišom.

"V týchto ekonomicky ťažkých časoch je veľmi dôležité, aby premiéri krajín neboli ideoví vodcovia, ale aby to boli pragmatickí ľudia, ktorí naozaj vedia vyviesť krajiny z ekonomickej krízy," skonštatoval Kollár s tým, že za pragmatického lídra považuje aj Babiša.

Zeman dostal pozvanie

V súvislosti s krízou zdôraznil tiež potrebu podporiť cestovný ruch. Poznamenal, že aj o tom rokovali s premiérom Babišom.

Česko označil za bratskú krajinu pre Slovensko, pričom Slovákov a Čechov nerozdeľuje výrazná jazyková bariéra.

Doplnil, že o podobných otázkach diskutoval aj s českým prezidentom Milošom Zemanom.

Podľa Kollárových slov už Zeman dostal pozvanie na oficiálnu návštevu na Slovensko a ráta s ňou.

Pamätník hrdinov, Gott aj Havel

Kollár následne navštívil Národný pamätník hrdinov heydrichiády, kde si uctil pamiatku Jozefa Gabčíka, Jana Kubiša a ďalších, ktorí sa podieľali na operácii Antropoid a atentáte na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.

Stretol sa tiež so Slovákmi žijúcimi v Českej republike a navštívil hrob Karla Gotta.

Súčasťou delegácie bol aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Počas dňa v Prahe položil veniec na hrob Václava Havla.

Zdôraznil, že Havel patrí medzi ľudí, ktorí majú obrovskú zásluhu na páde komunizmu.

"Aj v 21. storočí musíme byť veľmi ostražití, aby sme chránili slobodu a demokraciu. Havel je toho príkladom, nemohol som obísť jeho hrob," povedal Šeliga a podčiarkol význam odkazu Havla pre súčasnú generáciu.