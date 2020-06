Novela voľby generálneho prokurátora je v druhom čítaní

Novelu kritizujú predovšetkým poslanci opozície.

10. jún 2020 o 12:15 (aktualizované 10. jún 2020 o 12:29) SITA

BRATISLAVA. Ôsma schôdza Národnej rady SR (NR SR), ktorá trvala päť rokovacích dní, sa skončila. Poslanci si počas nej vypočuli správu prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky. Zároveň posunuli do druhého čítania novelu zákona o prokuratúre, ktorej cieľom je, aby sa o funkciu generálneho prokurátora mohli uchádzať aj osoby, ktoré nie sú prokurátormi. Doteraz sa o túto funkciu mohli uchádzať len prokurátori.

Koaliční poslanci tiež navrhujú rozšíriť okruh navrhovateľov kandidátov do funkcie. Podľa doteraz platnej legislatívy môžu návrhy predkladať výlučne poslanci parlamentu. Po novom by tak mohli urobiť aj minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov či vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva. Voľba generálneho prokurátora by mala byť v parlamente verejná.

Členovia zákonodarného orgánu si v piatok 5. júna vypočuli správu prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky. Hlava štátu v nej vyzvala k dôslednosti v boji s korupciou a nezákonnosťou. Na to, aby republika mohla civilizovane fungovať, totiž občania podľa jej slov potrebujú dôverovať štátu a štát občanom. Podľa Čaputovej je veľkou politickou a morálnou úlohou nového vládneho kabinetu, aby svoj hlavný predvolebný sľub do dôsledkov napĺňal. Prezidentka chce byť pri jeho napĺňaní nápomocná, lebo sa kryje so sľubom, ktorý pred rokom počas inauguračného dňa dala verejnosti.

Schválenou novinkou je taktiež to, že kolektívne orgány športových organizácií môžu v čase krízovej situácie hlasovať v listinnej či elektronickej podobe. Poslanci pléna totiž v skrátenom legislatívnom konaní odsúhlasili novelu zákona o športe. Zasadania sa tak môžu konať aj prostredníctvom videokonferencie či iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie. Úprava im to umožní aj vtedy, keď to nebude vyplývať z ich vnútorných stanov či predpisov.

Zákonodarcovia rozhodli aj o predĺžení pôsobenia slovenských vojakov v rámci operácie NATO predsunutá prítomnosť (eFP) v Pobaltí. Pôvodne mali slovenskí vojaci pôsobiť v Lotyšsku, Litve, Estónsku a v Poľsku do 30. júna. Podľa vládneho dokumentu sa pôsobenie predlžuje do 15. decembra 2020. Zmeniť sa má aj štruktúra síl vyslaných Slovenskom. Mechanizovaná rota sa nahradí účelovým zoskupením zahŕňajúcim príspevok do veliteľstva eFP a spôsobilosti prieskumu. V súčasnosti pôsobí v rámci eFP 152 príslušníkov ozbrojených síl SR.

Počas schôdze sa konala opakovaná voľba predsedu Výboru NR SR na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. Na siedmy pokus do čela výboru neuspel predseda opozičnej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba, ktorý nezískal potrebný počet hlasov poslancov. Vedenie výboru podľa dohody medzi parlamentnými stranami patrí opozícii.